BR-163 tem trechos em manutenção nesta segunda-feira

Alguns trechos da BR-163 estão com serviços de manutenção nesta segunda-feira (19). Segundo a concessionária, que administra a rodovia, o trabalho visa manter a segurança viária e melhores condições de tráfego para quem circula pela rodovia.

As equipes atuam em diversas atividades, com serviços de tapa-buracos, reparos no pavimento, renovação da sinalização horizontal e limpeza de dispositivos de drenagem. Durante a realização dos trabalhos, trechos específicos podem operar com desvios temporários ou no sistema de pare-e-siga.

A concessionária orienta os motoristas a redobrarem os cuidados ao se aproximarem das áreas sinalizadas, manter velocidade reduzida e seguir as orientações das equipes em campo. Caso chova, os serviços poderão ser suspensos temporariamente por segurança.

Pontos de desvio

Sonora – Entre os kms 831 e 823;

Bandeirantes – Entre os kms 585 e 580;

Nova Alvorada do Sul – No km 365;

Rio Brilhante – Entre os kms 313 e 314;

Dourados – Entre os kms 269 e 268; entre os kms 265 e 264;

entre os kms 255 e 253;

Caarapó – No km 227; no km 196;

Pontos de pare-e-siga

Sonora – Entre os kms 837 e 835; entre os kms 823 e 821;

Rio Verde de MT – Entre os kms 711 e 709;

São Gabriel do Oeste – Entre os kms 610 e 608;

Campo Grande – Entre os kms 484 e 482; entre os kms 481 e 479; entre os kms 475 e 474; entre os kms 471 e 473; entre os kms 467 e 470; no km 466; no km 421;

Sidrolândia / Nova Alvorada do Sul – Entre os kms 403 e 402;

Nova Alvorada do Sul – Entre os kms 374 e 369; entre os kms 361 e 360;

Douradina – No km 307; entre os kms 299 e 298;

Dourados – Entre os kms 241 e 240;

Caarapó – Entre os kms 219 e 217;

Juti – Entre os kms 179 e 177;

Naviraí – no km 142;

Eldorado – Entre os kms 43 e 40;

Mundo Novo – Entre os kms 21 e 19;

O cronograma de intervenções está sujeito a alterações ao longo do dia, conforme as condições operacionais e climáticas.

*Com informações CCR MSVia