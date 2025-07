BR-163 terá interdições nos dois sentidos neste fim de semana em Campo Grande

Motoristas que pretendem trafegar pela BR-163 neste fim de semana devem ficar atentos às interdições programadas na altura do Jardim Veraneio, em Campo Grande. No sábado (19) e domingo (20), a rodovia terá bloqueios nos dois sentidos para a operação de içamento das vigas de transposição do novo viaduto em construção no local.

As interrupções ocorrerão entre os quilômetros 484 e 486, nas proximidades da antiga Uniderp Agrárias. O sistema adotado será o chamado “pare e pare”, em que ambos os sentidos da pista são bloqueados simultaneamente por cerca de 45 minutos.

Após esse período, a liberação do tráfego será feita de forma alternada, com intervalos médios de 15 minutos entre uma direção e outra. A recomendação é que os condutores programem suas rotas com antecedência e evitem o trecho nos horários de interdição para evitar atrasos.