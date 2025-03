BR-163 trancada: MPL cobra Governo Federal sobre reforma agrária no MS

Quatro mil famílias pressionam governo Lula por assentamentos em jornada de luta

A BR-163 amanheceu completamente interditada nesta segunda-feira (24) no quilômetro 126, em Naviraí, sul de Mato Grosso do Sul, onde cerca de 200 integrantes do Movimento Popular de Luta (MPL) montaram barricadas desde as 5h. O protesto, que também atinge Mundo Novo, Anaurilândia, Nova Alvorada do Sul e Campo Grande, escancara a frustração de 4 mil famílias ligadas ao movimento, que cobram do governo Lula uma solução para a reforma agrária no estado.

“É o terceiro ano do governo Lula sem nenhum assentamento novo”, dispara Jonas Carlos, da coordenação do MPL.

Manifestantes bloqueiam a BR-267, em Nova Alvorada do Sul, com pneus e faixas pedindo mais agilidade na reforma agrária. Foto: Nova News

O bloqueio em Naviraí é o único ainda de forma total. Em Campo Grande, manifestantes foram ao Incra, enquanto outras frentes do movimento paralisam trechos em Anaurilândia, na divisa com Bataguaçu, e em Nova Alvorada do Sul.

“São 15 mil famílias cadastradas pelo Incra esperando terras, algumas há 15 anos”, revela Jonas.

Ele explica que o objetivo é forçar uma agenda direta com o presidente Lula para destravar o orçamento do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) no estado.

“O superintendente Paulo Roberto Silva sempre diz que não tem dinheiro federal para desapropriações. Então, estamos aqui para pressionar”, afirma.

A revolta tem raiz na estagnação. Jonas aponta que, passados mais de três anos do atual governo, nenhuma família foi assentada em novas áreas, apesar das promessas de campanha.

“Queremos saber quanto vai ser o orçamento para Mato Grosso do Sul e quantas famílias serão atendidas”, cobra o líder, destacando que a aquisição de terras seria a saída mais rápida para evitar conflitos com produtores rurais.

Enquanto a BR-163 segue travada – com filas de caminhões e motoristas impacientes –, o MPL garante que o transtorno é o último recurso.

“Não é para incomodar a sociedade, mas para mostrar que o governo não cumpre”, justifica Jonas. Em Naviraí, o bloqueio total já provoca desvios e atrasos, mas o movimento não dá sinais de recuo. “Vamos ficar até termos uma resposta”, avisa.

Nos bastidores, o Incra de Mato Grosso do Sul se limita a repetir que depende de Brasília. A falta de diálogo concreto só joga lenha na fogueira de um movimento que, segundo Jonas, não vai arredar pé tão cedo. Para quem trafega pela BR-163 ou espera soluções em Campo Grande, o dia promete ser longo.