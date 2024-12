Brasil avança na luta contra as mudanças climáticas com a aprovação do mercado de carbono, mas desafios persistem

política em destaque

Voo solitário de Soraya Thronicke

A senadora Soraya Thronicke (Podemos) sabe muito bem das dificuldades para conquistar a presidência do Senado por falta de votos. Hoje, praticamente, todos os partidos no Senado fecharam com Davi Alcolumbre (PSD-AP) para a sucessão do Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Nem os senadores por Mato Grosso do Sul, Nelsinho Trad (PSD) e Tereza Cristina (PP), votariam […]