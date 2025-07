Brasil e Paraguai destroem mais de 648 toneladas de maconha em uma semana

Uma ação coordenada entre as forças de segurança do Paraguai e do Brasil resultou na erradicação de mais de 648 toneladas de maconha em uma semana. As incursões ocorreram em áreas remotas e de difícil acesso do Departamento de Amambay, próximo à fronteira com o Brasil, com foco em regiões como Cadete Boquerón e Trabuco.

A operação, batizada de “Nova Aliança 51”, envolveu agentes da Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai (Senad), Ministério Público, Comando de Operações de Defesa Interna (CODI) e contou com apoio logístico da Polícia Federal brasileira.

Os trabalhos incluíram ações terrestres e aéreas para desmantelar a infraestrutura utilizada pelo narcotráfico na produção e distribuição da droga.

Durante a ofensiva, foram destruídas 208 hectares de plantações de maconha em fase de crescimento — o equivalente a cerca de 624 mil quilos de droga —, além da incineração de outras 24 toneladas de entorpecentes já processados.

Também foram desmontados e incendiados 69 acampamentos usados pelas quadrilhas para o cultivo, secagem e embalagem da droga.

Segundo estimativas oficiais, a quantidade de maconha eliminada representa um prejuízo direto de mais de 19 milhões de dólares no Paraguai. Quando considerada a revenda no território brasileiro, o lucro cessante para as organizações criminosas ultrapassa 97 milhões de dólares.

A série de ações integra uma estratégia binacional sustentada, voltada a enfraquecer os grupos ligados ao tráfico na raiz da produção.

Com o encerramento da etapa em Amambay, os agentes foram deslocados para o Departamento de Canindeyú, região que faz fronteira com a cidade de Guaíra (PR) onde novas ações acontecem na Reserva Natural do Bosque Mbaracayú.

A região é considerada alvo de crescente ocupação por cultivos ilegais em áreas protegidas. A operação deverá prosseguir por mais alguns dias.

*Com informações da Senad