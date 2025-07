Brasil e Paraguai destroem mais de mil toneladas de maconha em nova fase da Operação Nova Aliança

Mais de mil toneladas de maconha foram destruídas durante a 51ª fase da Operação Nova Aliança, encerrada nesta sexta-feira (11) no Paraguai. A ação conjunta entre a Polícia Federal brasileira e a Secretaria Nacional Antidrogas do país vizinho (Senad) registrou o maior volume de droga inutilizada em uma única etapa desde o início da força-tarefa internacional, em 2011.

Nesta fase, foram eliminados 332 hectares de plantações ilegais de Cannabis sativa, o equivalente a 142 áreas de cultivo. Também foram destruídos 122 acampamentos usados por traficantes e apreendidas 18 prensas industriais.

Ao todo, 71,2 toneladas de maconha picada, 6,1 toneladas prensadas e 1,5 tonelada de sementes foram retiradas de circulação antes de alcançarem o mercado.

Além da repressão direta ao tráfico, a operação avançou na aplicação de métodos científicos para rastrear a origem da droga. Pela primeira vez, peritos da Polícia Federal e do laboratório forense da Senad atuaram juntos na coleta de amostras de solo e plantas, com o objetivo de desenvolver perfis químicos da maconha.

A técnica deve reforçar a produção de provas periciais e gerar informações estratégicas para o enfrentamento ao crime organizado.

A Operação Nova Aliança é considerada a maior iniciativa internacional voltada à erradicação da maconha. Em 13 anos de execução contínua, já resultou na destruição de mais de 43 mil toneladas da droga em território paraguaio, com impactos diretos na logística do narcotráfico que abastece o Brasil.

A ação conta com o apoio da Força-Tarefa Conjunta do Exército e do Ministério Público do Paraguai. Paralelamente, também é conduzida a Operação Restaurar, voltada à recuperação ambiental das áreas degradadas pelo cultivo ilegal.

*Com informações da Polícia Federal