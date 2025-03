Brasil e Paraguai realizam operação ‘Nova Aliança 48’ contra o tráfico de drogas

Os ótimos resultados obtidos contra o crime organizado nas edições anteriores impulsionam o início da primeira operação conjunta internacional do ano, entre a SENAD e a Polícia Federal brasileira, com apoio do CODI-FTC e do Ministério Público do Paraguai.

Um contingente da Polícia Federal se deslocou para o Departamento de Amambay, na fronteira com Mato Grosso do Sul, onde durante 10 dias serão realizadas incursões utilizando helicópteros da Força Aérea Paraguaia e da Polícia Federal Brasileira.

Um dos objetivos da operação é reprimir o cultivo de maconha em florestas protegidas e reservas naturais. As estruturas criminosas geralmente destroem grandes áreas de floresta para estabelecer plantações de maconha. Nesse sentido, é importante perceber

que a produção de drogas também ameaça ao meio ambiente.

Em 2024, ambas as instituições realizaram seis operações “Nova Aliança”. Desde agosto de 2023, por meio dessas operações, foram retirados de circulação quase 5 milhões de quilos de maconha, por meio da erradicação de aproximadamente 1.600 hectares de cultivos de maconha, área 14 vezes maior que o tamanho da cidade de Assunção.