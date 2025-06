Brasil já tem mais dispositivos digitais em uso do que habitantes, aponta FGV

O Brasil alcançou a marca de 502 milhões de dispositivos digitais em uso, o que representa 2,4 por habitante, conforme aponta a 36ª edição da pesquisa anual do FGVcia (Centro de Tecnologia de Informação Aplicada da FGV EAESP).

Os dados incluem celulares, notebooks, tablets e computadores, tanto no uso corporativo quanto doméstico.

A análise, divulgada na última quinta-feira (26), destaca que há 1,3 smartphone por habitante — totalizando 272 milhões de aparelhos em funcionamento no país. Com a inclusão de notebooks e tablets, os dispositivos portáteis somam 460 milhões.

Em relação aos computadores (notebook, desktop e tablet), são 230 milhões em uso no território nacional, o que equivale a 1,1 equipamento por pessoa. Apenas em 2024, as vendas cresceram 5%, com 12,6 milhões de unidades comercializadas.

Inteligência artificial ainda avança lentamente

Pela primeira vez, o estudo quantificou o uso de programas de inteligência artificial generativa. O Microsoft Copilot lidera a lista, com 40% de adesão, seguido por ChatGPT (32%) e Google Gemini (20%). Os recursos têm sido utilizados, principalmente, em soluções de chatbot, machine learning e reconhecimento biométrico.

Apesar da popularidade das ferramentas, o coordenador da pesquisa, professor Fernando Meirelles, alerta para o uso tímido nas empresas: “Embora 80% afirmem utilizar IA, 75% usam muito pouco”, observa.

A pesquisa também identificou que reuniões híbridas são realidade consolidada no ambiente corporativo, com destaque para o uso do Microsoft Teams. O Excel segue como ferramenta central em departamentos financeiros, mesmo diante da ampla oferta de softwares de BI.

TI movimenta bilhões e cresce em maturidade

Os investimentos em tecnologia da informação seguem em ascensão, com expectativa de alcançar R$ 56 bilhões apenas nos bancos até 2027. A pesquisa mostra que, quanto mais informatizada a empresa, maior é o índice de investimento em TI — que hoje representa 10% da receita total das companhias, podendo ultrapassar 11% em até dois anos.

No setor hospitalar privado, o custo anual por leito com TI chega a R$ 200 mil. Já no agronegócio, o comportamento se mantém próximo à média da indústria nacional.

Mercado de software e videoconferência

A Microsoft ainda domina diversas categorias de software para o usuário final, com até 90% de participação. No segmento de videoconferência, o Microsoft Teams lidera (48%), seguido por Zoom (28%) e Google Meet (22%).

A pesquisa também mostra que o uso da nuvem responde por cerca de 52% do processamento nas empresas.