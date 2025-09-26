Brasil registra déficit de US$ 4,7 bilhões nas contas externas em agosto

O Brasil registrou déficit de US$ 4,7 bilhões nas contas externas em agosto, segundo dados divulgados pelo Banco Central. Apesar do saldo negativo, o resultado é melhor do que os US$ 7,2 bilhões do mesmo mês do ano passado.

No acumulado de 12 meses, o déficit somou US$ 76,2 bilhões, equivalente a 3,51% do Produto Interno Bruto (PIB).

Comércio exterior ajuda a melhorar saldo

A balança comercial teve superávit de US$ 5,5 bilhões em agosto, resultado de exportações de US$ 30 bilhões (alta de 3,8%) e importações de US$ 24,5 bilhões (queda de 2,6%).

Já o déficit em serviços ficou em US$ 4,2 bilhões, redução de 20% em relação ao mesmo mês de 2024. Na conta de renda primária, porém, houve déficit de US$ 6,3 bilhões, 6,4% acima do registrado no mesmo período do ano passado.

O que significa saldo negativo

As contas externas medem o fluxo de recursos entre o Brasil e o resto do mundo. Um saldo negativo indica que mais dinheiro saiu do país do que entrou, por exemplo com importações, pagamento de juros, lucros e dividendos para empresas estrangeiras ou gastos com viagens e serviços.

Se esse movimento persiste por muito tempo, pode pressionar a taxa de câmbio, aumentar a necessidade de financiamento externo e afetar a estabilidade econômica.

Investimentos estrangeiros e reservas

Os investimentos diretos no país somaram US$ 8 bilhões em agosto, praticamente estáveis em relação ao mesmo mês do ano passado. No acumulado de 12 meses, o valor chega a US$ 69 bilhões, equivalente a 3,18% do PIB.

As reservas internacionais encerraram agosto em US$ 350,8 bilhões, crescimento de US$ 5,7 bilhões sobre julho, no maior patamar desde novembro de 2024.