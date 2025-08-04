Rodada 18 do Brasileirão tem vitórias fora de casa e tabela embolada

A 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2025 trouxe uma série de confrontos equilibrados, partidas movimentadas e resultados que mexeram diretamente na tabela. Realizada entre os dias 2 e 4 de agosto, a rodada teve como destaque o alto nível de competitividade e a luta intensa tanto na parte de cima quanto na zona de rebaixamento.
Destaques da Rodada
O fim de semana começou com um empate sem gols entre Sport e Bahia, em Recife. Apesar do zero no placar, o jogo teve momentos de pressão e boas defesas dos goleiros. Em Mirassol, o time da casa venceu o Vasco por 3 a 2, em uma das partidas mais agitadas da rodada, com direito a virada e emoção até o apito final. No Maracanã, o Fluminense recebeu o Grêmio e garantiu os três pontos com um gol solitário, resultado que fortalece a campanha tricolor na competição.
Outro destaque da rodada foi o triunfo do Cruzeiro sobre o Botafogo, no Rio de Janeiro. Jogando fora de casa, a Raposa foi eficiente e venceu por 2 a 0, consolidando-se entre os candidatos ao topo da tabela. Em Belo Horizonte, o Atlético-MG bateu o Red Bull Bragantino por 2 a 1, com um gol decisivo nos minutos finais, em uma partida marcada por alternâncias de domínio.
Em São Paulo, Corinthians e Fortaleza empataram em 1 a 1, num jogo bastante equilibrado. Já no Castelão, o Flamengo visitou o Ceará e também ficou no empate, pelo mesmo placar, diante de mais de 57 mil torcedores, em uma partida que bateu recorde de renda da rodada.
A Arena Barradão foi palco de mais um confronto cheio de gols. Vitória e Palmeiras empataram por 2 a 2, num duelo aberto e imprevisível. Já no Beira-Rio, o São Paulo surpreendeu o Internacional e venceu por 2 a 1, resultado importante para o tricolor paulista se manter entre os primeiros colocados.
A rodada será oficialmente encerrada com o jogo entre Santos e Juventude, marcado para a noite desta segunda-feira (4), no estádio Morumbis, em São Paulo. O confronto ganhou importância direta na luta contra o rebaixamento, já que as duas equipes estão entre as últimas colocadas na classificação.
Implicações e Próximos Passos
Com os resultados já definidos, o Flamengo segue na liderança, mas começa a ser pressionado por Cruzeiro, Palmeiras e Atlético-MG. Na parte de baixo da tabela, Vasco, Juventude e Santos lutam ponto a ponto para deixar o Z-4. A rodada 18 reforça o tom de equilíbrio do Brasileirão 2025, onde cada ponto pode definir o destino das equipes no segundo turno.
|Pos
|Time
|P
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|%
|1
|Flamengo
|37
|17
|11
|4
|2
|31
|7
|24
|72
|2
|Cruzeiro
|37
|18
|11
|4
|3
|30
|11
|19
|68
|3
|Palmeiras
|33
|16
|10
|3
|3
|21
|14
|7
|68
|4
|Bahia
|29
|16
|8
|5
|3
|20
|13
|7
|60
|5
|Mirassol
|28
|16
|7
|7
|2
|27
|16
|11
|58
|6
|Bragantino
|27
|18
|8
|3
|7
|21
|22
|-1
|50
|7
|Botafogo
|26
|16
|7
|5
|4
|18
|10
|8
|54
|8
|São Paulo
|25
|18
|6
|7
|5
|20
|20
|0
|46
|9
|Fluminense
|23
|16
|7
|2
|7
|18
|20
|-2
|47
|10
|Atlético-MG
|23
|16
|6
|5
|5
|18
|17
|1
|47
|11
|Ceará
|22
|17
|6
|4
|7
|17
|17
|0
|43
|12
|Corinthians
|22
|18
|5
|7
|6
|17
|21
|-4
|40
|13
|Internacional
|21
|17
|5
|6
|6
|18
|22
|-4
|41
|14
|Grêmio
|20
|17
|5
|5
|7
|16
|23
|-7
|39
|15
|Vitória
|18
|18
|3
|9
|6
|16
|20
|-4
|33
|16
|Vasco
|15
|16
|4
|3
|9
|18
|23
|-5
|31
|17
|Santos
|15
|16
|4
|3
|9
|15
|21
|-6
|31
|18
|Fortaleza
|15
|17
|3
|6
|8
|18
|24
|-6
|29
|19
|Juventude
|11
|15
|3
|2
|10
|10
|32
|-22
|24
|20
|Sport
|6
|16
|0
|6
|10
|9
|25
|-16
|12
