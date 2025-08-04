Rodada 18 do Brasileirão tem vitórias fora de casa e tabela embolada

A 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2025 trouxe uma série de confrontos equilibrados, partidas movimentadas e resultados que mexeram diretamente na tabela. Realizada entre os dias 2 e 4 de agosto, a rodada teve como destaque o alto nível de competitividade e a luta intensa tanto na parte de cima quanto na zona de rebaixamento.

Destaques da Rodada

O fim de semana começou com um empate sem gols entre Sport e Bahia, em Recife. Apesar do zero no placar, o jogo teve momentos de pressão e boas defesas dos goleiros. Em Mirassol, o time da casa venceu o Vasco por 3 a 2, em uma das partidas mais agitadas da rodada, com direito a virada e emoção até o apito final. No Maracanã, o Fluminense recebeu o Grêmio e garantiu os três pontos com um gol solitário, resultado que fortalece a campanha tricolor na competição.

Outro destaque da rodada foi o triunfo do Cruzeiro sobre o Botafogo, no Rio de Janeiro. Jogando fora de casa, a Raposa foi eficiente e venceu por 2 a 0, consolidando-se entre os candidatos ao topo da tabela. Em Belo Horizonte, o Atlético-MG bateu o Red Bull Bragantino por 2 a 1, com um gol decisivo nos minutos finais, em uma partida marcada por alternâncias de domínio.

Em São Paulo, Corinthians e Fortaleza empataram em 1 a 1, num jogo bastante equilibrado. Já no Castelão, o Flamengo visitou o Ceará e também ficou no empate, pelo mesmo placar, diante de mais de 57 mil torcedores, em uma partida que bateu recorde de renda da rodada.

A Arena Barradão foi palco de mais um confronto cheio de gols. Vitória e Palmeiras empataram por 2 a 2, num duelo aberto e imprevisível. Já no Beira-Rio, o São Paulo surpreendeu o Internacional e venceu por 2 a 1, resultado importante para o tricolor paulista se manter entre os primeiros colocados.

A rodada será oficialmente encerrada com o jogo entre Santos e Juventude, marcado para a noite desta segunda-feira (4), no estádio Morumbis, em São Paulo. O confronto ganhou importância direta na luta contra o rebaixamento, já que as duas equipes estão entre as últimas colocadas na classificação.

Implicações e Próximos Passos

Com os resultados já definidos, o Flamengo segue na liderança, mas começa a ser pressionado por Cruzeiro, Palmeiras e Atlético-MG. Na parte de baixo da tabela, Vasco, Juventude e Santos lutam ponto a ponto para deixar o Z-4. A rodada 18 reforça o tom de equilíbrio do Brasileirão 2025, onde cada ponto pode definir o destino das equipes no segundo turno.