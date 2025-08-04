Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

18ª RODADA DA SÉRIA A

Rodada 18 do Brasileirão tem vitórias fora de casa e tabela embolada

Rodada 18 do Brasileirão 2025 tem empates, viradas e vitórias fora de casa que mexeram na tabela. Confira a tabela atualizada!

Adriano Hany

Rodada 18 do Brasileirão 2025 tem empates, viradas e vitórias fora de casa que mexeram na tabela.
Rodada 18 do Brasileirão 2025 tem empates, viradas e vitórias fora de casa que mexeram na tabela. Foto: Letícia Martins/EC Bahia

A 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2025 trouxe uma série de confrontos equilibrados, partidas movimentadas e resultados que mexeram diretamente na tabela. Realizada entre os dias 2 e 4 de agosto, a rodada teve como destaque o alto nível de competitividade e a luta intensa tanto na parte de cima quanto na zona de rebaixamento.

Destaques da Rodada

O fim de semana começou com um empate sem gols entre Sport e Bahia, em Recife. Apesar do zero no placar, o jogo teve momentos de pressão e boas defesas dos goleiros. Em Mirassol, o time da casa venceu o Vasco por 3 a 2, em uma das partidas mais agitadas da rodada, com direito a virada e emoção até o apito final. No Maracanã, o Fluminense recebeu o Grêmio e garantiu os três pontos com um gol solitário, resultado que fortalece a campanha tricolor na competição.

Outro destaque da rodada foi o triunfo do Cruzeiro sobre o Botafogo, no Rio de Janeiro. Jogando fora de casa, a Raposa foi eficiente e venceu por 2 a 0, consolidando-se entre os candidatos ao topo da tabela. Em Belo Horizonte, o Atlético-MG bateu o Red Bull Bragantino por 2 a 1, com um gol decisivo nos minutos finais, em uma partida marcada por alternâncias de domínio.

Em São Paulo, Corinthians e Fortaleza empataram em 1 a 1, num jogo bastante equilibrado. Já no Castelão, o Flamengo visitou o Ceará e também ficou no empate, pelo mesmo placar, diante de mais de 57 mil torcedores, em uma partida que bateu recorde de renda da rodada.

A Arena Barradão foi palco de mais um confronto cheio de gols. Vitória e Palmeiras empataram por 2 a 2, num duelo aberto e imprevisível. Já no Beira-Rio, o São Paulo surpreendeu o Internacional e venceu por 2 a 1, resultado importante para o tricolor paulista se manter entre os primeiros colocados.

A rodada será oficialmente encerrada com o jogo entre Santos e Juventude, marcado para a noite desta segunda-feira (4), no estádio Morumbis, em São Paulo. O confronto ganhou importância direta na luta contra o rebaixamento, já que as duas equipes estão entre as últimas colocadas na classificação.

Implicações e Próximos Passos

Com os resultados já definidos, o Flamengo segue na liderança, mas começa a ser pressionado por Cruzeiro, Palmeiras e Atlético-MG. Na parte de baixo da tabela, Vasco, Juventude e Santos lutam ponto a ponto para deixar o Z-4. A rodada 18 reforça o tom de equilíbrio do Brasileirão 2025, onde cada ponto pode definir o destino das equipes no segundo turno.

Classificação – Brasileirão Série A 2025 (Rodada 18)
Pos Time P J V E D GP GC SG %
1Flamengo371711423172472
2Cruzeiro3718114330111968
3Palmeiras331610332114768
4Bahia29168532013760
5Mirassol281677227161158
6Bragantino27188372122-150
7Botafogo26167541810854
8São Paulo25186752020046
9Fluminense23167271820-247
10Atlético-MG23166551817147
11Ceará22176471717043
12Corinthians22185761721-440
13Internacional21175661822-441
14Grêmio20175571623-739
15Vitória18183961620-433
16Vasco15164391823-531
17Santos15164391521-631
18Fortaleza15173681824-629
19Juventude111532101032-2224
20Sport6160610925-1612

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos