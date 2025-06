Brasileiro integrante do CV e foragido da Justiça é preso no Paraguai

Foragido da Justiça brasileira desde dezembro de 2020, Orlando Cordeiro dos Anjos, de 29 anos, integrante da facção Comando Vermelho, foi preso na madrugada desta segunda-feira (2) em Capitán Bado, cidade paraguaia vizinha a Coronel Sapucaia (MS).

Ele foi localizado pela Polícia Nacional do Paraguai durante a Operação Sentinela, deflagrada contra o Crime Organizado.

De acordo com as autoridades, Orlando se apresentava sob o nome falso de Daniel Costa Silva, natural de Anapurus (MA). A falsa identidade foi descoberta após os policiais verificarem os documentos apresentados no momento da abordagem.

Como não há processo criminal contra Orlando no Paraguai, a expectativa é que ele seja expulso do país e entregue à PF, para que cumpra pena no Brasil pelos crimes de homicídio e tráfico de drogas.

A prisão ocorreu em uma residência, onde também foi detida uma brasileira identificada como Patrícia Ferreira de Lima, de 26 anos, natural de Novo Repartimento (PA).

Orlando é apontado como um especialista no manejo de armamento de diferentes calibres. Na casa onde ele foi preso, a polícia apreendeu uma pistola Glock austríaca calibre 9 mm com seletor de rajada, um carregador com 11 cartuchos explosivos, além de três carregadores extras com capacidade para 50, 31 e 17 munições.

Foto: Marciano Candia /UH

No local também foram encontrados uma Toyota Hilux prata, uma SUV Compass branca, ambas com placas do Brasil, e uma Hilux preta com placa paraguaia.

Os agentes confiscaram ainda dinheiro em reais e guaranis, cinco celulares, quatro relógios, joias, um notebook, uma balança de precisão, cadernos de anotações, cartões de crédito e documentos variados.

A operação foi acompanhada pela promotora de Justiça Ingrid Cubilla, da Unidade Penal Especializada na Luta contra o Narcotráfico. A prisão contou com a cooperação da Polícia Federal brasileira.