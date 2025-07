Buraco e vergalhões expostos oferecem risco de acidente em ponte sobre o Rio Paraguai

A Defesa Civil Municipal de Corumbá emitiu, na terça-feira (1°), um alerta aos motoristas que trafegam pela BR-262, solicitando máxima cautela e redução da velocidade, principalmente ao cruzar a ponte sobre o Rio Paraguai, na região do Porto Morrinho.

O alerta se deve à presença de um grande buraco na pista, com vergalhões expostos, o que representa risco elevado de acidentes graves e estouro de pneus.

Segundo a Superintendência de Defesa Civil, a recomendação é que os condutores reduzam drasticamente a velocidade ao se aproximarem do trecho afetado, garantindo assim a segurança de todos os usuários da rodovia.

“Atenção redobrada é crucial neste momento. A colaboração dos motoristas é essencial para evitar tragédias”, reforça a nota emitida pela instituição.

Os órgãos responsáveis pela manutenção e fiscalização da BR-262 já foram notificados sobre a situação emergencial. A expectativa é de que medidas paliativas e preventivas sejam adotadas em breve para sanar o problema.

A Defesa Civil orienta que os motoristas redobrem os cuidados ao trafegar pelo trecho e dirijam em velocidade reduzida, especialmente durante a noite e em dias de baixa visibilidade.

Nós entramos em contato com a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul (Agesul). Em nota a agência informou que “a equipe da Agesul já está no local realizando os reparos necessários, para garantir a segurança dos usuários da via”.

Questionada sobre as obras de recuperação realizadas na ponte em 2024, a Agesul informou que “o ponto mencionado refere-se a outro trecho, que não passou por processo de recuperação anteriormente. Paralelamente, está em andamento um termo de cooperação com o DNIT, por se tratar de uma estrada federal, para a recuperação da ponte. O projeto já foi concluído e a expectativa é de que, em julho, a Agesul inicie o processo de contratação das obras necessárias para a recuperação estrutural da ponte”.

Comprometimento

No final de 2023, o Governo do Estado emitiu uma nota informando que foram identificadas patologias na infraestrutura da ponte sobre o Rio Paraguai. Nos meses seguintes foram realizadas obras de recuperação das lajes em balanço da ponte.



Durante o serviço foi instalada uma estrutura metálica, de 17 toneladas, para auxiliar na correção dos problemas. A travessia serviu ainda para manter o tráfego de veículos que em determinados momentos precisou adotar o sistema ‘Pare e Siga’.

Em outra ocasião (março), alpinistas foram contratados para realizar a instalação de uma plataforma de apoio para que os trabalhadores executarem a instalação de placas de aço, montagem de caixaria para a concretagem com o objetivo de reforçar toda a estrutura da ponte.

Ponte

A ponte, que foi inaugurada em maio de 2001, possui 1.890 metros de comprimento. Em média por dia, 150 veículos leves e 300 caminhões atravessam a ponte.

*Matéria atualizada às 10h05