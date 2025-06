Busca ativa intensifica detecção de casos de sarampo em MS

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) de Mato Grosso do Sul intensifica a busca ativa por casos suspeitos de sarampo e rubéola em parceria com municípios em todo o estado. A ação, voltada a profissionais das ESFs, unidades básicas, hospitais e UPAs, também alcança residências. Isso é feito para identificar possíveis casos ainda não notificados. A mobilização segue até 30 de junho e integra o ‘4º Dia S de Mobilização Nacional para Busca Ativa de Casos Suspeitos’, realizado em 17 de junho em todo o país.

“Essas buscas ativas estão sendo feitas de forma institucional, com a revisão de prontuários. Também estão sendo feitas comunitariamente com visitas domiciliares e laboratorialmente, revisando exames negativos para arboviroses que apresentem sintomas compatíveis com sarampo. Essa estratégia é essencial para aumentar a sensibilidade da vigilância. Além disso, ela reforça o compromisso de manter Mato Grosso do Sul livre da circulação do vírus”, explica Jakeline Miranda Fonseca, gerente de Doenças Agudas e Exantemáticas da SES.

Mobilização e Vigilância Contínua

Além disso, um formulário online foi disponibilizado pela SES para que os municípios relatem os resultados obtidos até o fim da mobilização. A partir de julho, o sistema consolidará um panorama dos casos detectados e orientará as próximas etapas de vigilância. A iniciativa integra esforços do Brasil para manter o status de eliminação do sarampo e da rubéola, conforme exigido pela OPAS.

A Importância da Vacinação

De acordo com nota técnica do Ministério da Saúde, não há tratamento específico para sarampo, sendo a vacinação a principal forma de prevenção. A vacina Tríplice Viral, que também protege contra caxumba e rubéola, está disponível em todas as unidades do SUS.

Porém, a SES reforça que a participação ativa de profissionais e da população é fundamental. Sinais como febre alta, manchas vermelhas no corpo, tosse seca, coriza, olhos vermelhos e manchas brancas na boca devem levar ao atendimento imediato.