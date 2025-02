'Cabelo Azul', Manuzera lança primeiro single da carreira profissional

Artista profissional há mais de dois anos em Campo Grande, a cantora e compositora Manuzera participou do quadro CBN Cultural desta sexta-feira (14), mesmo dia do lançamento de sua primeira música autoral, “Cabelo Azul”. Além de tocar o novo single com exclusividade, durante a entrevista, Manuzera também falou sobre sua história musical, trajetória profissional e seus próximos projetos.

“Lançar minha primeira música é um sonho realizado. A gente sabe que, por mais que a cultura sul-mato-grossense seja muito diversa, é difícil para um músico se manter aqui, e eu tenho muitos amigos que desistiram no meio do caminho justamente pela falta de espaço. Então, conseguir esse primeiro single, com vários parceiros, para mim é um privilégio“, disse a cantora.

Para comemorar o lançamento do novo single, Manuzera promoverá o primeiro ‘Luauzera’, um encontro com muita música e dança no dia 20 de fevereiro, às 19h, no Onça Bar, localizado na Rua 14 de Julho. A entrada é gratuita e o evento contará com a iniciativa ‘caipirinha cultural’, ou seja, todo o valor das caipirinhas vendidas no Luauzera será destinado aos músicos da noite, para valorizar o trabalho dos artistas.

Os shows terão início às 19h e, além de Manuzera, o luau contará com a participação de diversos artistas locais de Campo Grande, como Beca Rodrigues, Namaria, Ragnar, Sandim, Prechau MC, Perséfone MC e Afro Queer.

Confira a entrevista completa: