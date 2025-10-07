Cães farejadores ajudam a localizar quase 250 quilos de droga na Capital

Quase 250 quilos de maconha foram encontrados em uma transportadora de Campo Grande na tarde de sexta-feira (3). A droga estava escondida em três pacotes que seriam enviados para o estado de São Paulo.

A vistoria foi feita por equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar, com apoio de cães farejadores que indicaram o local onde o entorpecente estava escondido. Após a inspeção, os policiais abriram as embalagens e confirmaram que se tratava de maconha.

Os pacotes foram levados para a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar), onde foi feito o registro da ocorrência. A polícia investiga quem enviou e quem receberia a droga.

*Com informações da PCMS