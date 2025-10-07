Veículos de Comunicação
Campo Grande

POLÍCIA

Cães farejadores ajudam a localizar quase 250 quilos de droga na Capital

Durante ação conjunta, policiais encontraram maconha escondida em pacotes de uma transportadora com destino ao estado de São Paulo

Fernando de Carvalho

Cães farejadores descobriram o entorpecente - Foto: Divulgação/PCMS
Cães farejadores descobriram o entorpecente - Foto: Divulgação/PCMS

Quase 250 quilos de maconha foram encontrados em uma transportadora de Campo Grande na tarde de sexta-feira (3). A droga estava escondida em três pacotes que seriam enviados para o estado de São Paulo.

A vistoria foi feita por equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar, com apoio de cães farejadores que indicaram o local onde o entorpecente estava escondido. Após a inspeção, os policiais abriram as embalagens e confirmaram que se tratava de maconha.

Os pacotes foram levados para a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar), onde foi feito o registro da ocorrência. A polícia investiga quem enviou e quem receberia a droga.

*Com informações da PCMS

