Caetano Tona é destaque no Café com Negócios com debate sobre comunicação de impacto

O comunicador Caetano Tona, curador e preparador de palestrantes de eventos TED e TEDx ao redor do mundo, esteve nos estúdios da Massa FM Campo Grande nesta segunda-feira (17) para uma conversa profunda sobre comunicação, comportamento, preparação e estratégias que transformam mensagens comuns em apresentações memoráveis.

A entrevista antecede sua participação no Café com Negócios – Summit, que acontece na capital nesta terça-feira (18).

Reconhecido pela Forbes como um dos principais especialistas em comunicação do Brasil, fundador da Life Lab e colaborador de empresas como Bauducco, Gol & Smiles, Heineken, Coca-Cola, Alpargatas e Johnson & Johnson, Caetano compartilhou sua trajetória e defendeu que comunicar bem é mais do que técnica: é um ato de generosidade.

Do consumo de vídeos ao palco: o início no universo TED

Caetano começou sua relação com o TED como muitos espectadores: assistindo às palestras online. Na época, trabalhava na área financeira. A virada de chave ocorreu quando participou presencialmente de um TEDx e descobriu o programa de voluntariado.

“Eu era um consumidor dos vídeos. Participei de um TEDx e descobri que havia voluntariado. Me candidatei e virei voluntário do TED de São Paulo. Em 2018 fiz uma masterclass com Chris Anderson, presidente do TED, e passei a atuar com curadoria ainda como voluntário”.

A transição para uma carreira integral na área veio durante a pandemia. Hoje, ele se dedica exclusivamente à preparação de palestrantes e à consultoria para empresas.

Voluntariado que vira profissão e a importância de aprender sempre

Entre os pontos mais marcantes da trajetória, Caetano ressaltou que trabalhos voluntários podem abrir portas inesperadas.

“A gente às vezes subestima o voluntariado. O meu trabalho voluntário virou minha carreira. Ele te conecta com novos universos, pessoas e redes. Nunca imaginei trabalhar com comunicação”.

Segundo ele, dedicação contínua ao estudo e à busca por desafios explicam o reconhecimento profissional:

“O resultado vem do comprometimento e da vontade de aprender sempre. O reconhecimento da Forbes e do mercado é consequência de um bom trabalho” .

O frio na barriga é de todos — famosos ou não

Caetano contou que, no TED, tanto celebridades quanto estreantes passam pelo mesmo processo de preparação. E o nervosismo é democrático.

“Tem gente muito famosa que vive na TV, mas ali, segundos antes de entrar no palco, sente o mesmo frio na barriga de quem vai falar pela primeira vez. A preparação é o que dá segurança”.

A curadoria exige que cada palestra respeite tempo, formato e, principalmente, técnica.

Os erros mais comuns na hora de comunicar

Para ele, o principal erro é acreditar que improviso basta:

“O brasileiro acha que se preparar vai tirar espontaneidade. É o contrário: quanto mais você se prepara, mais consegue improvisar e ser autêntico”.

Outro ponto essencial é a intenção:

“Chris Anderson diz que, para subir no palco do TED, é preciso ter generosidade e autenticidade. Falar para fazer diferença na vida de quem está ouvindo” .

Como se preparar: do esqueleto ao texto

Caetano explicou o processo usado pelo TED — que dura cerca de seis meses — e ofereceu uma versão simplificada para quem deseja melhorar suas apresentações:

Definir a ideia central — a “linha mestra” da narrativa. Criar um roteiro em tópicos. Transformar os tópicos em texto, ajustando ritmo, tempo e respiração. Revisar — checar fatos, ajustar storytelling e narrativa.

“Se você separa tópicos como ingredientes de um bolo e depois transforma isso em texto, já está fazendo um grande trabalho” .

A era da comunicação humana em meio à IA

Um dos trechos mais contundentes da entrevista abordou a mudança no comportamento do público após a pandemia. Segundo Caetano, a atenção está mais dispersa e a audiência é guiada por conexões humanas.

“Os slides perderam importância. As pessoas mais escutam do que assistem. Storytelling, personagens e sensações prendem mais a atenção do que imagens bonitas”.

Ele defende que, mesmo com o avanço da inteligência artificial, o toque final precisa ser humano:

“Os registros que vão ficar para a posteridade estão sendo construídos agora. E os conteúdos que mais retêm audiência são os que criam conexão. Quem sabe ser humano somos nós” .

O que esperar do Café com Negócios – Summit em Campo Grande

Caetano participa amanhã do evento e promete trazer reflexões práticas sobre comunicação como ferramenta estratégica dentro das empresas.

“Vou compartilhar cases e dados recentes que mostram como comunicação gera valor e cria conexão com o público. É isso que tenho ajudado empresas de todos os portes a fazer” .

Ele também destacou estar feliz por retornar a Campo Grande pela segunda vez.

Confira a entrevista na íntegra: