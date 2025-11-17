Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

ENTREVISTA

Caetano Tona é destaque no Café com Negócios com debate sobre comunicação de impacto

Especialista do TED falou à Massa FM Campo Grande sobre preparação, conexão com o público e o papel humano na era da IA

Fernando de Carvalho

Caetano Tona nos estúdios da Massa FM Campo Grande - Foto: Fernando de Carvalho/Portal RCN67
Caetano Tona nos estúdios da Massa FM Campo Grande - Foto: Fernando de Carvalho/Portal RCN67

O comunicador Caetano Tona, curador e preparador de palestrantes de eventos TED e TEDx ao redor do mundo, esteve nos estúdios da Massa FM Campo Grande nesta segunda-feira (17) para uma conversa profunda sobre comunicação, comportamento, preparação e estratégias que transformam mensagens comuns em apresentações memoráveis.

A entrevista antecede sua participação no Café com Negócios – Summit, que acontece na capital nesta terça-feira (18).

Reconhecido pela Forbes como um dos principais especialistas em comunicação do Brasil, fundador da Life Lab e colaborador de empresas como Bauducco, Gol & Smiles, Heineken, Coca-Cola, Alpargatas e Johnson & Johnson, Caetano compartilhou sua trajetória e defendeu que comunicar bem é mais do que técnica: é um ato de generosidade.

Do consumo de vídeos ao palco: o início no universo TED

Caetano começou sua relação com o TED como muitos espectadores: assistindo às palestras online. Na época, trabalhava na área financeira. A virada de chave ocorreu quando participou presencialmente de um TEDx e descobriu o programa de voluntariado.

“Eu era um consumidor dos vídeos. Participei de um TEDx e descobri que havia voluntariado. Me candidatei e virei voluntário do TED de São Paulo. Em 2018 fiz uma masterclass com Chris Anderson, presidente do TED, e passei a atuar com curadoria ainda como voluntário”.

A transição para uma carreira integral na área veio durante a pandemia. Hoje, ele se dedica exclusivamente à preparação de palestrantes e à consultoria para empresas.

Voluntariado que vira profissão e a importância de aprender sempre

Entre os pontos mais marcantes da trajetória, Caetano ressaltou que trabalhos voluntários podem abrir portas inesperadas.

“A gente às vezes subestima o voluntariado. O meu trabalho voluntário virou minha carreira. Ele te conecta com novos universos, pessoas e redes. Nunca imaginei trabalhar com comunicação”.

Segundo ele, dedicação contínua ao estudo e à busca por desafios explicam o reconhecimento profissional:

“O resultado vem do comprometimento e da vontade de aprender sempre. O reconhecimento da Forbes e do mercado é consequência de um bom trabalho” .

O frio na barriga é de todos — famosos ou não

Caetano contou que, no TED, tanto celebridades quanto estreantes passam pelo mesmo processo de preparação. E o nervosismo é democrático.

“Tem gente muito famosa que vive na TV, mas ali, segundos antes de entrar no palco, sente o mesmo frio na barriga de quem vai falar pela primeira vez. A preparação é o que dá segurança”.

A curadoria exige que cada palestra respeite tempo, formato e, principalmente, técnica.

Os erros mais comuns na hora de comunicar

Para ele, o principal erro é acreditar que improviso basta:

“O brasileiro acha que se preparar vai tirar espontaneidade. É o contrário: quanto mais você se prepara, mais consegue improvisar e ser autêntico”.

Outro ponto essencial é a intenção:

“Chris Anderson diz que, para subir no palco do TED, é preciso ter generosidade e autenticidade. Falar para fazer diferença na vida de quem está ouvindo” .

Como se preparar: do esqueleto ao texto

Caetano explicou o processo usado pelo TED — que dura cerca de seis meses — e ofereceu uma versão simplificada para quem deseja melhorar suas apresentações:

  1. Definir a ideia central — a “linha mestra” da narrativa.
  2. Criar um roteiro em tópicos.
  3. Transformar os tópicos em texto, ajustando ritmo, tempo e respiração.
  4. Revisar — checar fatos, ajustar storytelling e narrativa.

“Se você separa tópicos como ingredientes de um bolo e depois transforma isso em texto, já está fazendo um grande trabalho” .

A era da comunicação humana em meio à IA

Um dos trechos mais contundentes da entrevista abordou a mudança no comportamento do público após a pandemia. Segundo Caetano, a atenção está mais dispersa e a audiência é guiada por conexões humanas.

“Os slides perderam importância. As pessoas mais escutam do que assistem. Storytelling, personagens e sensações prendem mais a atenção do que imagens bonitas”.

Ele defende que, mesmo com o avanço da inteligência artificial, o toque final precisa ser humano:

“Os registros que vão ficar para a posteridade estão sendo construídos agora. E os conteúdos que mais retêm audiência são os que criam conexão. Quem sabe ser humano somos nós” .

O que esperar do Café com Negócios – Summit em Campo Grande

Caetano participa amanhã do evento e promete trazer reflexões práticas sobre comunicação como ferramenta estratégica dentro das empresas.

“Vou compartilhar cases e dados recentes que mostram como comunicação gera valor e cria conexão com o público. É isso que tenho ajudado empresas de todos os portes a fazer” .

Ele também destacou estar feliz por retornar a Campo Grande pela segunda vez.

Confira a entrevista na íntegra:

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos