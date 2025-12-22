Veículos de Comunicação
Depósito

Caixa inicia pagamento da 10ª parcela do Pé-de-Meia nesta segunda-feira

Pagamento de R$ 200 segue calendário pelo mês de nascimento até 30 de dezembro

Ana Lorena Franco

Menores de idade precisam de autorização do responsável para usar o valor - Reprodução/Gov br
A Caixa Econômica Federal iniciou nesta segunda-feira (22) o pagamento da 10ª parcela do Programa Pé-de-Meia, com liberação de R$ 200 para estudantes do ensino médio regular e da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Mais de 3 milhões de alunos recebem o incentivo financeiro-educacional do governo federal, voltado à permanência e à frequência escolar.

Os valores caem na conta Poupança Caixa Tem conforme o mês de nascimento do beneficiário, com pagamentos realizados em dias úteis até 30 de dezembro. No primeiro dia recebem estudantes nascidos em janeiro e fevereiro, na sequência março e abril, e assim sucessivamente.

Calendário de pagamentos

  • Janeiro e fevereiro: 22 de dezembro
  • Março e abril: 23 de dezembro
  • Maio e junho: 24 de dezembro
  • Julho e agosto: 26 de dezembro
  • Setembro e outubro: 27 de dezembro
  • Novembro e dezembro: 30 de dezembro

Como acessar o dinheiro

Os depósitos ficam disponíveis no aplicativo Caixa Tem, que permite transferências, pagamentos e a solicitação gratuita do cartão Pé-de-Meia. Saques também podem ocorrer em casas lotéricas e terminais de autoatendimento, inclusive sem o cartão, por meio de biometria cadastrada.

Para menores de idade ou contas ainda sem liberação, o responsável legal precisa autorizar a movimentação, procedimento que ocorre pelo próprio aplicativo ou em uma agência da Caixa.

Informações do programa

O Pé-de-Meia integra a política federal de incentivo à frequência e à conclusão do ensino médio, com pagamentos automáticos a quem cumpre os critérios informados pelas redes de ensino e pelo Cadastro Único.

Regras, dados escolares e status dos pagamentos aparecem nos canais oficiais do Ministério da Educação e nos aplicativos Caixa Tem e Benefícios Sociais.

