Calor extremo e chuva intensa colocam MS em alerta nesta quarta-feira

A quarta-feira, 28 de janeiro de 2026, será marcada por condições meteorológicas adversas em Mato Grosso do Sul, segundo alertas emitidos pelo Inmet. O estado permanece sob aviso de perigo potencial, em razão da combinação entre calor intenso, pancadas de chuva volumosas e ventos fortes.

O alerta para chuvas intensas é válido até as 10h desta quarta-feira e prevê volumes entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo alcançar até 50 milímetros ao longo do dia, além de rajadas de vento que variam entre 40 e 60 km/h.

Calor segue intenso mesmo com chuva

Apesar da instabilidade, as temperaturas elevadas continuam em grande parte do estado. Dados recentes indicam que cidades do estado figuram entre as mais quentes do país, reflexo da atuação de uma massa de ar quente associada à alta umidade.

A previsão aponta que o calor deve persistir ao longo do dia, com sensação térmica elevada, especialmente antes da formação das nuvens carregadas no período da tarde.

Regiões sob aviso meteorológico

O alerta do Inmet abrange as regiões Sudoeste, Leste, Centro-Norte e Pantanal. Nessas áreas, há risco de alagamentos pontuais, quedas de galhos de árvores, descargas elétricas e interrupções temporárias no fornecimento de energia.

Previsão nas principais cidades

Campo Grande terá uma quarta-feira com muitas nuvens, pancadas de chuva ao longo do dia e possibilidade de granizo. As temperaturas variam entre 20°C e 31°C, com umidade relativa do ar elevada.