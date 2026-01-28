Calor extremo e chuva intensa colocam MS em alerta nesta quarta-feira

A quarta-feira, 28 de janeiro de 2026, será marcada por condições meteorológicas adversas em Mato Grosso do Sul, segundo alertas emitidos pelo Inmet. O estado permanece sob aviso de perigo potencial, em razão da combinação entre calor intenso, pancadas de chuva volumosas e ventos fortes.
O alerta para chuvas intensas é válido até as 10h desta quarta-feira e prevê volumes entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo alcançar até 50 milímetros ao longo do dia, além de rajadas de vento que variam entre 40 e 60 km/h.
Calor segue intenso mesmo com chuva
Apesar da instabilidade, as temperaturas elevadas continuam em grande parte do estado. Dados recentes indicam que cidades do estado figuram entre as mais quentes do país, reflexo da atuação de uma massa de ar quente associada à alta umidade.
A previsão aponta que o calor deve persistir ao longo do dia, com sensação térmica elevada, especialmente antes da formação das nuvens carregadas no período da tarde.
Regiões sob aviso meteorológico
O alerta do Inmet abrange as regiões Sudoeste, Leste, Centro-Norte e Pantanal. Nessas áreas, há risco de alagamentos pontuais, quedas de galhos de árvores, descargas elétricas e interrupções temporárias no fornecimento de energia.
Previsão nas principais cidades
Campo Grande terá uma quarta-feira com muitas nuvens, pancadas de chuva ao longo do dia e possibilidade de granizo. As temperaturas variam entre 20°C e 31°C, com umidade relativa do ar elevada.
No Pantanal, Corumbá pode registrar calor extremo, com termômetros variando entre 24°C e 38°C, além de chuva em todos os períodos do dia e risco de tempestades.
Em Três Lagoas, no leste do estado, a previsão indica tempo instável, com chuva principalmente durante a manhã e a tarde. A temperatura varia entre 24°C e 35°C.
No sul, Mundo Novo deve ter pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas, sobretudo à noite, com mínima de 25°Ce máxima de 33°C.
Já em Sonora, no norte do estado, o calor predomina, com máximas que podem chegar a 36°C, intercaladas por chuvas isoladas.
Orientações à população
As autoridades recomendam que a população evite se abrigar sob árvores durante rajadas de vento, não utilize aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante tempestades e acompanhe os avisos meteorológicos atualizados.
Em emergência, os contatos são: Defesa Civil (199) e Corpo de Bombeiros (193).