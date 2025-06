Calor e tempo nublado predominam em MS

Nesta quarta-feira (4), o tempo fica instável: apesar das temperaturas mais elevadas à tarde, há previsão de pancadas de chuva isoladas e irregulares, principalmente na faixa Sul de Mato Grosso do Sul.

Segundo o Climatempo, uma nova onda de frio se aproxima. Entre 8 e 14 de junho, Mato Grosso do Sul terá queda de temperatura entre 3°C e 5°C abaixo da média, e em algumas áreas, a queda será de 5°C ou mais, com destaque para o Centro-sul do estado.

Campo Grande

Campo Grande atinge os 31°C, com céu nublado, mas sem previsão de chuvas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os ventos variam de intensidade fraca a moderada em todos os períodos do dia.

Dourados e Ponta Porã

Dourados tem máxima de 31°C, assim como Ponta Porã. Ambos têm ventos fracos e tempo nublado, mas seco.

Costa Leste

Três Lagoas tem máxima de 34°C, enquanto Aparecida do Taboado e Paranaíba atingem os 33°C. Os três municípios não têm previsão de chuva nesta quarta-feira.

Costa Norte

Coxim tem ventos fracos e céu nublado, com máxima de 36°C, assim como Sonora e Pedro Gomes; os três municípios não têm previsão de chuva.

Pantanal

Os termômetros de Corumbá atingem os 36°C, com céu nublado e tempo seco. Em Porto Murtinho, a máxima é de 34°C e também não chove, mas o tempo fica nublado, com ventos moderados pela tarde.