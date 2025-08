Calor e tempo seco predominam em MS nesta sexta-feira

Esta sexta será de calor e tempo seco em Mato Grosso do Sul. Segundo o Climatempo,o estado tem áreas com índices de umidade que variam entre 21% e 30%; nas regiões leste e norte a situação é ainda mais preocupante, com índices de umidade relativa do ar entre 12% e 20%.

Vale lembrar que o calor aliado ao tempo seco aumenta o risco de problemas respiratórios, então evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia e se hidratar são fundamentais.

MS tem dois alertas de baixa umidade nesta sexta-feira (1°) – Reprodução/Climatempo

Campo Grande

Campo Grande atinge 33°C, com poucas nuvens e ventos que variam de intensidade fraca a moderada em todos os períodos do dia.

Dourados e Ponta Porã

Ponta Porã tem céu nublado e, em Dourados, o céu tem muitas nuvens à tarde. Ambos os municípios permanecem sem chuva e atingem os 33°C.

Costa Leste

Três Lagoas tem máxima de 34°C e Aparecida do Taboado atinge 32°C; ambos têm ventos fracos e poucas nuvens.

Costa Norte

Coxim e Sonora têm máxima de 38°C e Pedro Gomes atinge os 37°C; não chove em nenhum dos três municípios, e os ventos são moderados em Sonora durante a tarde.

Pantanal

Corumbá e Porto Murtinho têm céu nublado e ventos fracos, sem previsão de chuva. Em Corumbá, a máxima é de 38°C, e Porto Murtinho atinge os 37°C.