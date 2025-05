Calor e tempo seco predominam em MS nesta terça-feira (6)

Segundo o Centro de Monitoramento de Tempo e do Clima (Cemtec), o tempo fica estável em Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (6), com sol e poucas nuvens no céu. Isso ocorre devido a um sistema de alta pressão atmosférica que favorece o tempo quente e seco no estado.

Apenas seis municípios sob o alerta de perigo potencial de chuvas intensas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), onde os ventos podem atingir os 60 quilômetros por hora e as chuvas acumulam 30 milímetros; são eles os municípios de Aquidauana, Bodoquena, Corumbá, Ladário, Miranda e Porto Murtinho.

Campo Grande

Campo Grande tem máxima de 31°C, céu com muitas nuvens, ventos que variam de intensidade fraca a moderada e não há previsão de chuvas.

Dourados

Dourados também tem céu com muitas nuvens, mas sem chuvas durante esta terça-feira, com máxima prevista de 32 °C.

Costa Leste

Os termômetros de Três Lagoas e Aparecida do Taboado atingem os 32°C, sem previsão de chuvas durante o dia, mas com céu encoberto. Em Paranaíba, a máxima prevista é de 31°C, com as mesmas condições climáticas de tempo seco e estável.

Costa Norte

Coxim, Sonora e Pedro Gomes também não têm previsão de chuvas, mas o céu fica nublado e os ventos permanecem fracos ao longo desta terça-feira. Os termômetros dos três municípios do Norte de Mato Grosso do Sul atingem os 36°C.

Pantanal

Na região pantaneira, Corumbá está sob alerta de perigo potencial de chuvas intensas, com possibilidade de chuvas isoladas acompanhadas por ventos fracos em todos os períodos do dia, e a máxima prevista é de 35°C.

Porto Murtinho também apresenta o mesmo cenário de chuvas isoladas ao longo do dia, mas a máxima prevista é de 34°C para esta terça-feira.