Início Campo Grande

CLIMA E TEMPERATURA

Calor intenso e tempo seco marcam o sábado em Mato Grosso do Sul

Previsão indica máximas de até 39°C, baixa umidade e ventos fortes em várias regiões do Estado

Fernando de Carvalho

Previsão indica máximas de até 39°C em várias regiões do Estado- Foto: Arquivo/Portal RCN67
Previsão indica máximas de até 39°C em várias regiões do Estado- Foto: Arquivo/Portal RCN67

O sábado (30) será de sol forte e temperaturas elevadas em Mato Grosso do Sul. A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) aponta mínimas entre 16°C e 24°C e máximas que podem chegar a 39°C em cidades da região pantaneira.

A baixa umidade relativa do ar, variando entre 10% e 30%, acende o alerta para riscos à saúde e favorece a ocorrência de incêndios.

Em Campo Grande, os termômetros devem oscilar entre 20°C e 32°C, com predominância de tempo seco durante a tarde. A orientação é reforçar a hidratação e evitar esforços físicos nos horários mais quentes.

As rajadas de vento também chamam atenção neste fim de semana. Na Capital e em municípios do interior, a velocidade média varia entre 40 km/h e 60 km/h, podendo superar esse patamar em pontos isolados.

No interior, as temperaturas ficam ainda mais elevadas. Em Corumbá e outras cidades do Pantanal, os termômetros devem marcar entre 24°C e 38°C. Já em Dourados e no Cone-Sul, a previsão indica mínimas de 16°C e máximas de até 32°C. No Bolsão, Três Lagoas pode registrar picos de 37°C.

Segundo o Cemtec, um sistema de alta pressão atmosférica mantém o tempo estável e reforça o cenário de calor intenso e baixa umidade em praticamente todo o Estado.

