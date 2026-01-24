Calor intenso marca este sábado (24) em Mato Grosso do Sul

O sábado (24) será marcado por calor intenso em Mato Grosso do Sul, com temperaturas elevadas em todas as regiões do Estado e ausência de chuva, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e previsões meteorológicas atualizadas. A condição climática está associada à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que favorece tempo seco, céu aberto e elevação gradual das temperaturas.

De acordo com a previsão, os termômetros podem atingir até 37°C em Campo Grande, enquanto cidades do interior registram valores ainda mais elevados. Em Corumbá, a máxima prevista chega a 42,9°C, um dos maiores índices do Estado para o dia. Em Bonito, as temperaturas podem alcançar 40,4°C, enquanto Três Lagoas deve registrar até 37,9°C. Já em Dourados, a máxima prevista é de 36,7°C, e em Ponta Porã, 33°C.

Previsão do Tempo e Temperaturas Elevadas

Ao longo do dia, o céu permanece predominantemente ensolarado, com poucas nuvens e sem probabilidade de chuva em todas as regiões do Estado. A umidade relativa do ar tende a cair nas horas mais quentes, chegando a 18% a 22% durante a tarde, principalmente no centro e oeste de Mato Grosso do Sul.

O Inmet destaca que esse padrão atmosférico dificulta a formação de nuvens e impede a ocorrência de chuvas significativas, contribuindo para a persistência do calor pelo menos até o início da próxima semana.

Condições Climáticas e Sensação Térmica

Os ventos devem soprar com intensidade moderada, com rajadas que podem atingir até 27 km/h, especialmente no período da manhã. Apesar disso, a sensação térmica permanece elevada, sobretudo entre 12h e 16h, quando os termômetros registram os maiores valores do dia.