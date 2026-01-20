Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

PREVISÃO DO TEMPO

Calor intenso marca o dia, com risco de trovoadas e rajadas de vento

Gabriela Porto

Calor intenso marca a Capital nesta terça-feira. — Foto: Pixabay
Calor intenso marca a Capital nesta terça-feira. — Foto: Pixabay

O dia começa sob influência do calor e da instabilidade atmosférica. Pela manhã, os termômetros registram 30 °C, mas a sensação térmica alcança 32 °C, impulsionada pela humidade em torno de 60%. O cenário inclui trovoadas passageiras, com 55% de probabilidade de precipitação e acumulado estimado em 1 mm de chuva. Os ventos sopram de leste a 17 km/h, com rajadas que podem chegar a 50 km/h, exigindo atenção redobrada, especialmente em áreas abertas.

Durante a tarde, o calor se intensifica. A temperatura sobe para 32 °C, enquanto a sensação térmica atinge 35 °C, caracterizando um período de forte abafamento. Apesar do predomínio do sol entre nuvens, com cobertura de apenas 16%, a instabilidade perde força e a chance de chuva cai para 2%.

Notícias Relacionadas

Estabilização Noturna

À noite, o tempo se estabiliza de vez. O céu permanece limpo, a temperatura cai para 23 °C e a sensação térmica fica em torno de 22 °C, proporcionando maior conforto. A humidade volta a subir, chegando a 66%, mas sem impacto nas condições do tempo. A visibilidade se mantém boa, alcançando 10 km, e não há previsão de chuva.

O dia, portanto, será marcado por calor intenso, sensação térmica elevada e instabilidade pontual, seguido por uma noite tranquila e de tempo firme.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos