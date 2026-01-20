Calor intenso marca o dia, com risco de trovoadas e rajadas de vento

O dia começa sob influência do calor e da instabilidade atmosférica. Pela manhã, os termômetros registram 30 °C, mas a sensação térmica alcança 32 °C, impulsionada pela humidade em torno de 60%. O cenário inclui trovoadas passageiras, com 55% de probabilidade de precipitação e acumulado estimado em 1 mm de chuva. Os ventos sopram de leste a 17 km/h, com rajadas que podem chegar a 50 km/h, exigindo atenção redobrada, especialmente em áreas abertas.

Durante a tarde, o calor se intensifica. A temperatura sobe para 32 °C, enquanto a sensação térmica atinge 35 °C, caracterizando um período de forte abafamento. Apesar do predomínio do sol entre nuvens, com cobertura de apenas 16%, a instabilidade perde força e a chance de chuva cai para 2%.