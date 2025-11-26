Calor predomina e chuva aparece apenas em poucas regiões de MS

Nesta quarta-feira (26), o tempo permanece estável e sem chuvas em Mato Grosso do Sul, segundo o Climatempo.

Campo Grande

Campo Grande atinge 33°C, com céu nublado e ventos fracos a moderados.

Dourados

Dourados tem muitas nuvens pela manhã e a nebulosidade diminui nos demais períodos. A máxima é de 35°C.

Costa Leste

Três Lagoas e Aparecida do Taboado têm pancadas de chuva pela manhã e apenas céu nublado nos demais períodos, com máxima de 34°C.

Costa Norte

Os termômetros de Coxim marcam 37°C, com pancadas de chuva pela manhã. O cenário é o mesmo em Sonora.

Pantanal

Corumbá e Porto Murtinho têm poucas nuvens e ventos fracos, sem previsão de chuva. Corumbá atinge 40°C e Porto Murtinho tem máxima de 39°C.