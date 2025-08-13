Calor retorna ao MS nesta quarta-feira e alerta de baixa umidade

Apesar das manhãs mais frias, o calor volta a predominar em Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (13) e o estado segue sob alerta de baixa umidade, com índices abaixo dos 20%, segundo o Climatempo.

Campo Grande

Em Campo Grande, a máxima chega a 30°C, com céu limpo e ventos de intensidade fraca a moderada.

Dourados e Ponta Porã

Em Dourados, os termômetros marcam 28°C, enquanto Ponta Porã atinge 29°C; ambas as cidades terão céu claro e sem previsão de chuva.

Costa Leste

Três Lagoas e Aparecida do Taboado também terão dia ensolarado e ventos fracos. As máximas ficam em 31°C e 30°C, respectivamente.

Costa Norte

Na região norte, Coxim e Sonora registram 32°C, enquanto Pedro Gomes chega a 30°C; todas com céu claro e ventos fracos.

Pantanal

Já em Corumbá e Porto Murtinho, a máxima é de 31°C, com tempo seco, dia ensolarado e ventos fracos.