Camapuã abre processo seletivo com vagas para níveis fundamental, técnico e superior

A Prefeitura de Camapuã, a 140 quilômetros de Campo Grande, publicou edital de processo seletivo simplificado para contratação de profissionais em diversas áreas. O certame oferece uma vaga imediata e formação de cadastro reserva para cargos de níveis fundamental (completo e incompleto), médio/técnico e superior.

Os salários variam de R$ 1.621,37 a R$ 7.759,44, com jornada semanal de 40 horas, conforme a função.

Cargos oferecidos

Entre as oportunidades disponíveis, estão vagas para:

Ensino fundamental: Auxiliar de Serviços Gerais; Cozinheira; Cuidador de Idosos; Operador de Máquinas e Operador de Máquinas Pesadas.

Nível médio/técnico: Auxiliar de Enfermagem; Auxiliar de Odontologia; Técnico de Laboratório; Técnico de Enfermagem (SAMU).

Nível superior: Fonoaudiólogo; Terapeuta Ocupacional; Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental (1 vaga).

Os candidatos devem comprovar a escolaridade e demais requisitos exigidos para cada cargo, conforme o edital.

Como se inscrever

As inscrições devem ser feitas de 16 a 18 de junho de 2025, presencialmente, no saguão do paço municipal, que fica na Rua Bonfim, nº 441, Centro, nos seguintes horários: das 8h às 11h e das 13h às 16h30.

A seleção ocorrerá por análise de títulos, de acordo com os critérios de pontuação definidos no edital.

Prazo de validade

O processo seletivo terá validade de 12 meses, a partir da homologação do resultado, podendo ser prorrogado por igual período.