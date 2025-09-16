Veículos de Comunicação
Campo Grande

OPORTUNIDADE

Camapuã abre processo seletivo para cadastro reserva com salários de até R$ 7,7 mil

Inscrições vão de 17 a 23 de setembro e contemplam cargos de nível fundamental e superior, com seleção por análise curricular

Fernando de Carvalho

Vista aérea de Camapuã - Foto: Saul Schramm
Vista aérea de Camapuã - Foto: Saul Schramm

O município de Camapuã abriu um processo seletivo para formação de cadastro reserva em cargos de nível fundamental e superior. O edital prevê vagas para fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e motorista.

Os profissionais selecionados deverão cumprir jornadas que variam de 20 a 40 horas semanais, com salários entre R$ 2.200,44 e R$ 7.759,44, conforme o cargo.

Inscrições

As inscrições acontecem nos dias 17, 18, 19, 22 e 23 de setembro de 2025, na Secretaria Municipal de Saúde de Camapuã. Os interessados devem apresentar a documentação exigida em edital dentro do prazo.

Seleção

De acordo com o edital, a seleção será feita por análise curricular, seguindo os critérios de pontuação previstos. O processo tem validade inicial de seis meses, a contar da homologação, podendo ser prorrogado.

