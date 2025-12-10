Veículos de Comunicação
infraestrutura

Câmara aprova R$ 156 milhões para ampliar pavimentação e drenagem

Recursos destravam obras esperadas por bairros que ainda enfrentam falhas de infraestrutura

Ana Lorena Franco

Vias que aguardam asfalto, intervenções de drenagem e obras que melhorem a circulação são prioridades - Reprodução/Prefeitura de Campo Grande
Vias que aguardam asfalto, intervenções de drenagem e obras que melhorem a circulação são prioridades - Reprodução/Prefeitura de Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande recebeu aval para contratar até R$ 156 milhões em operações de crédito com a Caixa Econômica Federal nesta terça-feira (9), valor que deve impulsionar obras de pavimentação, drenagem e requalificação urbana em bairros que acumulam antigas demandas por infraestrutura mais segura e acessível.

A autorização, dada pela Câmara Municipal com a aprovação de dois projetos de lei do Executivo, permite ao município avançar em frentes consideradas essenciais para a mobilidade e para a melhoria de serviços públicos. O foco recai sobre vias que aguardam asfalto, intervenções de drenagem e obras que ampliem a circulação de ônibus, pedestres e veículos.

O Projeto de Lei 12.185/25 destina R$ 136 milhões ao Programa Avançar Cidades – Mobilidade Urbana, ligado ao Ministério das Cidades, com previsão de pavimentação, drenagem de águas pluviais, calçadas acessíveis, sinalização e implantação de corredores de ônibus. Já o Projeto de Lei 12.184/25 garante R$ 20 milhões para intervenções em vias e para qualificação de estruturas públicas de educação, saúde, assistência social, cultura, esporte e lazer.

Os recursos serão contratados dentro do Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal, mecanismo para o qual Campo Grande já apresenta habilitação plena junto à Secretaria do Tesouro Nacional, com capacidade de pagamento adequada aos critérios exigidos. A aprovação legislativa era a etapa necessária para formalizar o financiamento.

Com a liberação, a administração municipal se aproxima de um novo ciclo de obras que promete ampliar a infraestrutura viária, qualificar serviços públicos e reduzir déficits históricos em bairros que aguardam intervenções há anos.

