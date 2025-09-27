Câmara da Capital adia audiência sobre contas da prefeitura para terça-feira

A Câmara Municipal de Campo Grande adiou para a próxima terça-feira (30), às 15h, a Audiência Pública em que o Executivo deve prestar contas do 2º quadrimestre do exercício financeiro de 2025. O encontro seria realizado nesta sexta (26), mas a mudança foi necessária porque o Relatório de Gestão Fiscal só foi publicado no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) na manhã de sexta-feira.

O debate foi convocado pela Comissão de Finanças e Orçamento, composta pelos vereadores Otávio Trad (presidente), Landmark (vice), Maicon Nogueira, Fábio Rocha e Ronilço Guerreiro. A secretária municipal de Fazenda, Márcia Hokama, fará a apresentação dos dados.

Segundo Otávio Trad, a decisão foi unânime entre os parlamentares da comissão e a secretária. “Decidimos que seria melhor remarcar para que todos tivessem prazo maior para análise dos números publicados em Diário Oficial”, disse. Ele destacou que a publicação cumpre o prazo previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Na audiência, serão apresentadas as receitas e despesas do município consolidadas até agosto, incluindo a análise do cumprimento de metas fiscais, investimentos prioritários e limites de gastos com pessoal. Pela lei, a prefeitura deve prestar contas a cada quatro meses em audiências públicas na Câmara.

O encontro será realizado no Plenário Edroim Reverdito (Plenarinho) e poderá ser acompanhado presencialmente ou pelas transmissões da TV Câmara, no canal 7.3, e no YouTube da Casa de Leis.