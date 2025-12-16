Câmara de Campo Grande aprova Orçamento de 2026 com 731 emendas parlamentares

A Câmara Municipal de Campo Grande aprovou nesta terça-feira (16) o Projeto de Lei nº 12.049/25, que estima a receita e fixa as despesas do município para o exercício financeiro de 2026. A proposta foi aprovada em duas votações, uma em sessão ordinária e outra em sessão extraordinária, e recebeu 731 emendas apresentadas pelos vereadores, todas aprovadas pelo plenário.

O relatório final da Lei Orçamentária Anual (LOA) contempla investimentos em áreas consideradas prioritárias, como saúde, infraestrutura, educação, assistência social, esporte, cultura e desenvolvimento urbano. Após a aprovação em segunda discussão, o projeto segue agora para sanção ou veto da prefeita.

Caso haja veto a alguma emenda, o texto retorna à Câmara Municipal, que poderá manter a decisão do Executivo ou derrubar o veto, garantindo a promulgação do dispositivo aprovado.

Recorde de emendas

Relator da proposta e presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador Otávio Trad destacou que esta é a LOA com maior número de emendas já analisadas pela Casa. Ao todo, foram apresentadas 736 emendas, das quais 731 foram consideradas aptas após análise técnica e jurídica.

Do total aprovado, 317 são emendas impositivas — aquelas de execução obrigatória por parte do Executivo municipal. Cada vereador destinou R$ 830 mil nesta modalidade, sendo metade do valor obrigatoriamente direcionada à área da saúde.

Além disso, o relatório final inclui 410 emendas ordinárias e quatro emendas de redação, que promovem ajustes no texto do projeto.

Participação popular e fiscalização

Segundo Otávio Trad, a construção do orçamento contou com participação popular, por meio de audiências públicas e reuniões com moradores da cidade.