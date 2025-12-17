Câmara de Campo Grande discute mudanças no Prodes e segurança jurídica para empresários

A Câmara Municipal de Campo Grande se reuniu nesta quarta-feira (17) para debater alterações na lei do Prodes, programa que concede incentivos econômicos e sociais na cidade.

O foco da discussão foi a cláusula de reversão, que determina a devolução de áreas ao município em caso de descumprimento das regras. A proposta prevê critérios claros e prazos definidos, garantindo que empresários que cumpriram todos os compromissos de investimento e geração de empregos possam receber a posse definitiva das áreas.

O presidente da Câmara, Epaminondas Neto (Papy), afirmou que a cláusula atual é “dúbia” e prejudica empresários que já consolidaram investimentos. “Cumpriu as regras e o tempo previsto? A partir daí, o empresário recebe legitimamente a área”, destacou.

O secretário de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável, Ademar Silva Júnior, reforçou a importância da medida. Segundo ele, a mudança oferece segurança jurídica, consolidando investimentos existentes e atraindo novos empreendimentos.