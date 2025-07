Câmara de Ladário abre concurso com vagas para níveis fundamental, médio e superior

A Câmara Municipal de Ladário, está com inscrições abertas para concurso público que oferece dez vagas em diferentes áreas de atuação. Há oportunidades para candidatos com escolaridade de nível fundamental, médio e superior.

Os cargos disponíveis são: Advogado (1 vaga), Contador (1), Controlador Interno (1), Agente Administrativo (5) e Auxiliar de Serviços Gerais (2). Os salários variam entre R$ 1.576,50 e R$ 4.466,75, com jornadas de trabalho entre 20 e 30 horas semanais.

As inscrições devem ser feitas até às 23h59 do dia 20 de julho de 2025, exclusivamente pelo site da APLIMS, organizadora do certame. As taxas variam de R$ 70 a R$ 130, conforme o cargo pretendido.

Candidatos que se encaixarem nos critérios do edital podem solicitar isenção da taxa até 2 de julho.

A seleção será realizada por meio de prova objetiva no dia 10 de agosto, às 9h, além de avaliação de títulos para alguns cargos. O conteúdo da prova inclui questões de língua portuguesa, matemática, informática e conhecimentos específicos.

O concurso terá validade de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.