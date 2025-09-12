Câmara de Terenos anuncia encaminhamentos após prisão de prefeito

A Câmara Municipal de Terenos fará um pronunciamento oficial nesta sexta-feira (12) sobre os encaminhamentos que serão determinados após a prisão do prefeito Henrique Budke (PSDB), detido na terça (9) durante a ‘Operação Spotless’, do Ministério Público Estadual (MPMS).

Em nota, a Casa de Leis informou que acompanha os fatos com “prudência, transparência e respeito ao devido processo legal”. A presidência determinou a adoção de procedimentos internos e solicitou informações às autoridades competentes para avaliar os possíveis desdobramentos administrativos e políticos previstos em lei.

A expectativa é que ainda hoje, às 10h, seja realizada a posse do vice-prefeito Arlindo Landolfi (Republicanos) como gestor municipal.