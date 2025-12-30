Veículos de Comunicação
POLÍTICA

Câmara afirma que não participou de decisão sobre aumento do IPTU

Casa afirma que não foi consultada e vai criar equipe técnica para avaliar cálculo do imposto

Arthur Ayres

Nota pública reforça que mudanças no IPTU não passaram pelo Legislativo municipal - Foto: Arquivo/Portal RCN67
Nota pública reforça que mudanças no IPTU não passaram pelo Legislativo municipal - Foto: Arquivo/Portal RCN67

A Câmara Municipal de Campo Grande afirmou, nesta terça-feira (30), que não participou da discussão, deliberação ou aprovação dos novos critérios que resultaram no aumento do IPTU e na redução do desconto para pagamento à vista. Segundo a Presidência da Casa, nenhuma proposta relacionada à base de cálculo, atualização de valores ou forma de cobrança passou pelo Legislativo.

Em nota pública, o presidente da Câmara, Vereador Papy (PSDB), informou que o Legislativo não foi consultado pela Prefeitura e anunciou a criação de uma equipe técnica para avaliar os critérios adotados no reajuste do imposto.

De acordo com o comunicado, a Câmara Municipal reforça que não foi convidada a opinar sobre as mudanças implementadas pelo Executivo municipal e que as alterações no IPTU foram impostas à população sem o devido debate com o Legislativo.

Equipe técnica vai analisar critérios do imposto

Diante da repercussão do reajuste, o presidente da Casa anunciou a constituição imediata de uma equipe técnica especializada para estudar, discutir e avaliar os critérios utilizados na elaboração e aplicação dos novos valores do imposto. A medida, segundo a Presidência, faz parte do papel institucional da Câmara de fiscalizar e compreender os fundamentos técnicos e legais que impactam diretamente os contribuintes.

Além disso, a Câmara informou que irá encaminhar um ofício à Prefeitura de Campo Grande solicitando explicações detalhadas sobre a metodologia adotada para o cálculo dos novos valores do IPTU, bem como os motivos que levaram à redução do desconto concedido para pagamento à vista. A expectativa é que as informações sejam apresentadas de forma clara, acessível e transparente.

No posicionamento, o Legislativo reafirma o compromisso com a população campo-grandense e destaca que seguirá atuando com firmeza, responsabilidade e respeito aos cidadãos, defendendo a justiça fiscal e a transparência na gestão pública. A nota é assinada pelo vereador Papy (PSDB), presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, e tem data de 30 de dezembro de 2025.

*Com informações da Câmara Municipal de Campo Grande

