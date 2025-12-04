Vereadores rejeitam doação de terreno para Fórum Criminal e cobram contrapartida do Estado

A proposta da prefeitura de Campo Grande para desafetar e doar ao Estado a área hoje ocupada pelo Batalhão de Polícia de Trânsito, na região central, para a construção do novo Fórum Criminal, enfrentou resistência e acabou derrotada na Câmara Municipal. O projeto exigia 20 votos favoráveis, mas não atingiu o quórum necessário após uma série de críticas sobre a ausência de contrapartidas do governo estadual ao município.

No texto aprovado em primeira análise pelas comissões, a matéria desafetava o terreno de uso público e já autorizava a doação ao Estado, com a justificativa de concentrar 24 varas criminais em um único complexo e dar mais celeridade ao julgamento de processos. A vereadora Ana Portela defendeu a proposta, lembrou o aumento dos casos de violência — em especial feminicídios — e afirmou que o novo fórum traria mais agilidade e segurança jurídica para a população.

Por outro lado, a oposição e parte da base questionaram o custo da operação para os cofres municipais. O vereador Jean Ferreira destacou que o terreno está avaliado em cerca de R$ 13 milhões e argumentou que a prefeitura enfrenta dificuldades para manter serviços básicos, inclusive na saúde, enquanto abre mão de um ativo valioso sem qualquer compensação financeira ou permuta equivalente por parte do Estado.

Além disso, o petista lembrou que o orçamento do Judiciário sul-mato-grossense para 2026 é robusto e permitiria ao próprio Tribunal de Justiça adquirir ou indenizar a área em vez de receber o imóvel gratuitamente. Nesse sentido, ele afirmou que não é contra a construção do Fórum Criminal, porém considera irresponsável doar o terreno nessas condições, em meio a cortes e restrições orçamentárias em diversas áreas do município.