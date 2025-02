Camarote da Rodada garante espaço para motoristas responsáveis no Carnaval

Pelo segundo ano consecutivo, o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) mantém o Camarote da Rodada na Esplanada Ferroviária, em Campo Grande, durante o Carnaval 2025. A iniciativa busca incentivar foliões a elegerem um motorista da rodada, garantindo uma alternativa segura para quem não consome álcool e vai dirigir depois da festa.

O espaço estará aberto entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março, das 19h às 22h, com atrações especiais para os participantes. Para ter acesso ao camarote, será necessário passar pelo teste do bafômetro e comprovar que não consumiu bebida alcoólica. Em 2024, a ação atraiu mais de 430 foliões e alcançou um público geral de 5,7 mil pessoas.

“Nosso objetivo é evitar que pessoas dirijam sob efeito de álcool e coloquem suas vidas e de outros em risco. Criamos esse espaço para valorizar quem assume a responsabilidade de conduzir os amigos com segurança”, explica a diretora de Educação para o Trânsito do Detran-MS, Andrea Moringo.

Fiscalização intensificada

Além da ação educativa, o Detran-MS atuará na fiscalização de trânsito em conjunto com a Polícia Militar, reforçando a operação Lei Seca. No Carnaval de 2024, foram realizados 4.519 testes de alcoolemia, 13 motoristas foram flagrados dirigindo embriagados e 410 se recusaram a fazer o teste.

As rodovias estaduais também terão reforço na fiscalização, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv). Em 2024, as operações conseguiram zerar o número de mortes nos destinos turísticos mais movimentados do Estado.

“Nada é mais gratificante do que concluir o Carnaval sem vítimas fatais causadas pela embriaguez ao volante. Nosso compromisso é manter essa estatística e garantir a segurança nas ruas e estradas de Mato Grosso do Sul”, afirmou o chefe da Fiscalização e Patrulhamento Viário do Detran-MS, Ruben Ajala.

*Com informações do Governo de MS