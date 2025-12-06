Camelódromo celebra 27 anos com investimentos, reformas e programação especial

O Camelódromo de Campo Grande tem programação especial para comerciantes e visitantes neste sábado (6). O Centro Comercial comemora 27 anos com anúncios de investimentos, reformas e ações voltadas ao desenvolvimento econômico da região central. Entre as atrações, neste sábado(6) a Família Rena faz visita ao espaço, às 10h, e promete diversão e fotos para a criançada.
A reforma da rede elétrica do Centro Comercial Popular, com investimento previsto de mais de R$ 2,2 milhões é um dos investimentos anunciados. A licitação, aberta no dia 28 de novembro pela Secretaria-Executiva de Licitação (Selc), receberá propostas até 15 de dezembro de 2025.
A obra será executada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) e conta com recursos do Tesouro Municipal, convênios e R$ 700 mil em emendas parlamentares.
O estacionamento é outro avanço prometido, a cessão gratuita de um terreno de 841 m² para a implantação do espaço exclusivo para clientes. A área, localizada na Rua João Rosa Pires, esquina com a Av. Afonso Pena, tem o objetivo de facilitar o acesso, organizar o fluxo e estimular o consumo no centro comercial.
A Prefeitura de Campo Grande renovou o convênio com a Associação dos Vendedores Ambulantes (AVA), que continua responsável pela administração e operação do espaço até 2030. O novo acordo abrange o compromisso com a manutenção, segurança, acessibilidade e prestação de contas.
A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, destacou as ações do município para garantir melhores condições de trabalho no local.
“O Camelódromo está localizado no centro de Campo Grande. Aqui, vemos vocês trabalhando — mães e pais de família, jovens e até idosos — que têm nesta atividade a oportunidade de garantir o próprio sustento. Por isso, nós estivemos juntos nesse processo e renovamos a permissão de uso. Vamos realizar a obra para reforma da parte elétrica em parceria com a senadora Tereza Cristina, que trará um novo tempo para o Camelódromo: mais segurança, mais garantias para que todos possam trabalhar com dignidade e levar o pão de cada dia para suas casas”, ressaltou a Prefeita.
Símbolo da economia popular e parte importante da história da capital, o Camelódromo foi inaugurado em 5 de dezembro de 1998. O espaço foi criado para organizar o comércio ambulante no centro da cidade, e proporcionar melhores condições de trabalho e segurança tanto para vendedores quanto para consumidores. Hoje, o local conta com mais de 450 boxes.
*Com informações da Prefeitura de Campo Grande