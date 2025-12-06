Camelódromo celebra 27 anos com investimentos, reformas e programação especial

O Camelódromo de Campo Grande tem programação especial para comerciantes e visitantes neste sábado (6). O Centro Comercial comemora 27 anos com anúncios de investimentos, reformas e ações voltadas ao desenvolvimento econômico da região central. Entre as atrações, neste sábado(6) a Família Rena faz visita ao espaço, às 10h, e promete diversão e fotos para a criançada.

A reforma da rede elétrica do Centro Comercial Popular, com investimento previsto de mais de R$ 2,2 milhões é um dos investimentos anunciados. A licitação, aberta no dia 28 de novembro pela Secretaria-Executiva de Licitação (Selc), receberá propostas até 15 de dezembro de 2025.

A obra será executada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) e conta com recursos do Tesouro Municipal, convênios e R$ 700 mil em emendas parlamentares.

O estacionamento é outro avanço prometido, a cessão gratuita de um terreno de 841 m² para a implantação do espaço exclusivo para clientes. A área, localizada na Rua João Rosa Pires, esquina com a Av. Afonso Pena, tem o objetivo de facilitar o acesso, organizar o fluxo e estimular o consumo no centro comercial.

A Prefeitura de Campo Grande renovou o convênio com a Associação dos Vendedores Ambulantes (AVA), que continua responsável pela administração e operação do espaço até 2030. O novo acordo abrange o compromisso com a manutenção, segurança, acessibilidade e prestação de contas.