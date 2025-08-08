Camelódromo será ponto de mobilização contra dengue neste sábado

O corredor externo do Camelódromo, na Avenida Noroeste, recebe neste sábado (9) o Dia D Municipal de Combate às Arboviroses, com ações voltadas ao enfrentamento do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. O evento encerra uma semana de mobilizações em diferentes bairros de Campo Grande.

A programação começa às 8h30 e inclui exposição de vetores, distribuição de panfletos, blitz educativa e orientações sobre o descarte correto de resíduos e a eliminação de criadouros.

Equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV), Agentes de Combate às Endemias e profissionais do Serviço de Educação em Saúde estarão no local.

Durante a mobilização, será apresentado o panorama atual das arboviroses no município. O registro de casos de chikungunya tem servido de alerta para que ações de prevenção sejam mantidas durante todo o ano, com limpeza de quintais e atenção a recipientes que possam acumular água.

O evento contará com a participação de escolas, universidades, empresas, órgãos de segurança e entidades da sociedade civil, que vão auxiliar na divulgação das medidas de combate ao mosquito.

*Com informações da Prefeitura de CG