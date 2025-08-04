Câmera flagra momento exato de atropelamento de assessor parlamentar

Luiz Torchetti, de 35 anos, morreu na madrugada de domingo (3) após ser atropelado enquanto atravessava a Avenida Presidente Ernesto Geisel, no bairro Marcos Roberto, em Campo Grande.

Luiz era assessor parlamentar do deputado estadual Roberto Hashioka, do União Brasil.

Uma câmera de segurança instalada em um comércio da região registrou o momento exato do atropelamento. De acordo com a polícia, Luiz e dois amigos saíam de uma festa e atravessavam a via pela faixa de pedestres quando foram atingidos. O sinal estava verde para os veículos.

O motorista do carro, um jovem de 18 anos, fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Luiz chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A outra vítima do atropelamento foi encaminhada para a Santa Casa. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde do rapaz.

Nas redes sociais, a Assembleia Legislativa do Estado publicou nota de condolência à família e aos amigos de Luiz.

