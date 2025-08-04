Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

ACIDENTE

Câmera flagra momento exato de atropelamento de assessor parlamentar

Luiz Torchetti era assessor do deputado estadual Roberto Hashioka, do União Brasil

Karina Anunciato

Vítimas atravessavam a faixa de pedestres Foto: Reprodução
Vítimas atravessavam a faixa de pedestres Foto: Reprodução

Luiz Torchetti, de 35 anos, morreu na madrugada de domingo (3) após ser atropelado enquanto atravessava a Avenida Presidente Ernesto Geisel, no bairro Marcos Roberto, em Campo Grande.

Luiz era assessor parlamentar do deputado estadual Roberto Hashioka, do União Brasil.

Uma câmera de segurança instalada em um comércio da região registrou o momento exato do atropelamento. De acordo com a polícia, Luiz e dois amigos saíam de uma festa e atravessavam a via pela faixa de pedestres quando foram atingidos. O sinal estava verde para os veículos.

O motorista do carro, um jovem de 18 anos, fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Luiz chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A outra vítima do atropelamento foi encaminhada para a Santa Casa. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde do rapaz.

Nas redes sociais, a Assembleia Legislativa do Estado publicou nota de condolência à família e aos amigos de Luiz.

Imagens fortes:

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos