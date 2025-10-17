Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

Despedida

Camila Brait anuncia aposentadoria após a próxima Superliga: “Tudo na vida tem um ponto final"

Vice-campeã olímpica e tricampeã da Superliga, Brait anunciou que vai se aposentar após a temporada 2025/2026

Ana Lorena Franco

Após 20 anos de dedicação ao vôlei, atleta se despede com gratidão - Reprodução/Redes Sociais
Após 20 anos de dedicação ao vôlei, atleta se despede com gratidão - Reprodução/Redes Sociais

A líbero Camila Brait, um dos nomes mais conhecidos do vôlei feminino brasileiro, anunciou que esta será sua última temporada na Superliga. Aos 36 anos, a capitã do Osasco São Cristóvão Saúde, tricampeã da Superliga de Vôlei Feminino pela time, possuir quatro títulos do Grand Prix (atual Liga das Nações de Vôlei) e ser vice-campeã nas Olimpíadas de Tokyo em 2021, revelou durante coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira (17), em Campo Grande, que pretende encerrar o ciclo dentro das quadras após a competição, marcando o fim de uma trajetória de duas décadas dedicadas ao esporte.

Brait defende o time de Osasco desde 2008 – Reprodução/Redes Sociais

Amo jogar vôlei, amo a rotina, o grupo, tudo que o esporte me deu. Mas acho que tudo na vida tem um ponto final. Então, essa Superliga realmente vai ser a minha última. A partir de abril, quero cuidar da minha família e seguir novos planos”, afirmou Brait.

O técnico do Osasco, Luizomar de Moura, que destacou a importância da jogadora não apenas dentro de quadra, mas também nos bastidores do time.

Ter a Camila é um privilégio. Ela faz falta se não está jogando, mas também fora de quadra, com o caráter e a liderança que tem. Enquanto houver esperança, a gente vai tentar convencê-la a ficar mais um pouco”, brincou o treinador.

Da cidade pequena ao pódio olímpico

Camila Brait começou no vôlei aos nove anos, em Sacramento (MG), uma cidade de pouco mais de 26 mil habitantes e sem muito incentivo ao esporte. “Era só o que passava na televisão e passavam poucos jogos naquela época”. A atleta aprendeu observando fitas de jogadoras estrangeiras e sonhando em seguir o mesmo caminho.

Aos 15 anos, deixou o interior para jogar em Uberlândia, e, aos 19, já estreava na Superliga pelo Osasco — clube que nunca mais deixou. “Graças a Deus tive uma estrutura muito grande, treinadores que acreditaram em mim, e o Luizomar foi quem me colocou para jogar tão nova. Espero que todo mundo tenha um Luizomar na vida”, contou.

Brait trouxe medalha de prata ao Brasil nas Olimpíadas de Tokyo – Reprodução/Redes Sociais

Com mais de 15 anos defendendo o Osasco, a dedicação de Brait a levou ao pódio Olímpico em Tokyo, quando a Seleção Brasileira conquistou a medalha de prata. Além dos títulos e prêmios, a líbero ganhou carinho da torcida, não apenas de Osasco, mas de todos que acompanham o esporte, se consolidando como uma das maiores líberos da história do voleibol brasileiro.

“Se não fosse o vôlei, eu não teria conhecido meu marido, não teria jogado no Osasco, não teria a vida que tenho hoje”.

Supercopa em Campo Grande

Neste sábado (18), o ginásio Guanandizão, em Campo Grande, será palco da Supercopa de Vôlei 2025, que terá a disputa feminina entre Osasco São Cristóvão Saúde e Sesi Vôlei Bauru.

A partida é um clássico do vôlei paulista e nacional e coloca frente a frente Osasco, campeão da Superliga Feminina 2024/2025 e da Copa do Brasil de Vôlei Feminino, e Sesi Bauru, vice-campeão em ambas as competições e conquistou o título do campeonato paulista no último sábado (11). Na Supercopa, o time bauruense mira o bicampeonato, enquanto Osasco busca o título inédito no torneio.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos