Camilla Nascimento assume Prefeitura de Campo Grande durante viagem de Adriane Lopes à Argentina

A vice-prefeita Camilla Nascimento (Avante) assumiu interinamente o comando da Prefeitura de Campo Grande nesta segunda-feira (6), enquanto a prefeita Adriane Lopes (PP) participa do VII Fórum Internacional do Corredor Bioceânico, em San Salvador de Jujuy, na Argentina.

O evento será realizado até o próximo domingo (12) e reúne representantes de Brasil, Paraguai, Argentina e Chile para discutir integração e desenvolvimento regional.

O termo de transmissão de cargo foi assinado no fim da tarde, no gabinete da prefeita. Durante o fórum, Adriane participará da criação da Associação de Municípios da Rota Bioceânica, que vai reunir 24 cidades envolvidas no projeto.

“Será uma oportunidade de mostrar as potencialidades da cidade e buscar novos parceiros para fortalecer a rota”, afirmou Adriane Lopes.

Camilla destacou que manterá o andamento das ações da gestão durante o período.

“Seguiremos aqui, junto com todas as secretarias, trabalhando por Campo Grande”, declarou.

O Corredor Bioceânico de Capricórnio liga Mato Grosso do Sul ao Oceano Pacífico e é visto como uma das principais rotas para impulsionar o comércio e a integração entre os países da América do Sul.