Caminhão com 25 mil pacotes de cigarros contrabandeados é apreendido em Mundo Novo

Um caminhão carregado com 25 mil pacotes de cigarros contrabandeados foi apreendido no sábado (3) na zona rural de Mundo Novo, região sul de Mato Grosso do Sul.

A carga, avaliada em R$ 1,4 milhão, estava em um veículo abandonado por um suspeito que fugiu ao avistar a equipe do Departamento de Operações de Fronteira (DOF).

De acordo com as informações repassadas pelo DOF, os policiais realizavam patrulhamento na área rural do município quando avistaram um caminhão azul parado às margens de uma estrada vicinal.

O motorista correu em direção a uma plantação e não foi mais localizado, mesmo após buscas pela região.

No compartimento de carga, os agentes encontraram dezenas de caixas com cigarros de origem paraguaia, sem documentação legal. Todo o material foi encaminhado à unidade da Receita Federal de Mundo Novo para os procedimentos cabíveis.

A apreensão faz parte de ações realizadas no âmbito do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, que reúne esforços da Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp) e do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) para coibir crimes transfronteiriços.

*Com informações do DOF