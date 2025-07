Caminhão com alimentos sem refrigeração é apreendido em Eldorado

Mais de oito toneladas de alimentos foram apreendidas na noite desta quinta-feira (17) em Eldorado, no sul de Mato Grosso do Sul. A carga, que incluía carnes, embutidos e margarina, era transportada sem refrigeração em um caminhão que seguia pela BR-163 e foi abordado por equipes da Polícia Rodoviária Federal durante fiscalização no km 33 da rodovia.

No compartimento de carga do veículo os agentes encontraram 6.450 kg de coxa de frango, 674 kg de linguiça, salsicha, mortadela e espinhaço de porco, além de 1.160 kg de margarina.

Os produtos eram levados sem qualquer tipo de resfriamento, o que contraria normas sanitárias básicas para o transporte de perecíveis.

Segundo relato dos ocupantes do caminhão, a mercadoria havia sido adquirida em um mercado de Foz do Iguaçu (PR) e seria levada até Curuguaty, no Paraguai. A origem da viagem, segundo eles, era o próprio país vizinho.

A dupla — motorista e passageiro — foi presa em flagrante e encaminhada para a Polícia Federal.

*Com informações da PRF