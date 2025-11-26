Caminhão com fundo falso carregado de cocaína é interceptado na BR-060

Uma ação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado apreendeu um caminhão com fundo falso carregado com cocaína na BR-060, entre Jaraguari e Bandeirantes, na tarde desta terça-feira (25). O trecho funciona como corredor estratégico para o tráfico, ligando a divisa com Mato Grosso ao Centro-Sul do país.

As equipes intensificaram a fiscalização após análises de inteligência apontarem o uso da rota por organizações criminosas. Vários veículos passaram por abordagem e um caminhão com placas de outro estado chamou atenção quando o motorista apresentou versões conflitantes sobre destino, origem e paradas da viagem. Ele também revelou antecedente criminal por porte ilegal de arma, o que aumentou a desconfiança

Os agentes então decidiram examinar o veículo com maior rigor e localizaram um compartimento oculto com tabletes de cocaína escondidos sob a estrutura.

O nome do condutor não foi divulgado e a quantidade de droga encontrada ainda não foi informada pelas autoridades, que mantiveram o foco no impacto da operação em um dos principais eixos do tráfico no estado.