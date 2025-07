Caminhão com mais de 1,5 tonelada de maconha é apreendido em Maracaju

Mais de 1,5 tonelada de maconha foi apreendida no sábado (28) durante abordagem policial na rodovia MS-164, próximo ao distrito de Vista Alegre, em Maracaju. Três pessoas foram presas, entre elas um idoso de 90 anos.

A droga estava escondida no compartimento de carga de um caminhão baú modelo Mercedes-Benz LAK 1314. O veículo foi interceptado por equipes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), que realizavam policiamento na região.

Ao todo, foram apreendidos 1.558 quilos de maconha. De acordo com a polícia, os ocupantes do caminhão — uma mulher de 41 anos e dois homens, de 42 e 90 anos — informaram que receberiam R$ 3 mil pelo transporte do entorpecente de Ponta Porã até Campo Grande.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Maracaju, junto com o veículo, a droga e os presos. O valor estimado do entorpecente é de R$ 3,4 milhões.

*Com informações do DOF