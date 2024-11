Caminhoneiro é feito refém por 8 horas durante roubo na BR-163 em Campo Grande

DECISÃO

TCU retoma hoje julgamento sobre concessão da BR-163

O Tribunal de Contas da União (TCU) deve retomar nesta quarta-feira (13) o julgamento sobre a autorização de repactuação do contrato de concessão da BR-163, em Mato Grosso do Sul. O processo estava parado no TCU há mais de um ano, a análise entrou na pauta da quarta-feira passada (6) e foi paralisada porque houve […]