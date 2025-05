Caminhoneiro embriagado causa acidente na BR-163 e agride policiais durante prisão

Um caminhoneiro embriagado causou transtornos e cenas de violência na BR-163, em Campo Grande (MS), após perder o controle do veículo e derramar parte de sua carga de gergelim na pista. O caso ocorreu no km 462 da rodovia federal, no trecho que passa por Campo Grande.

A equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que atendeu a ocorrência na tarde na tarde dessa terça-feira (13) , encontrou o motorista, de 45 anos, visivelmente alterado e com uma garrafa de cachaça no caminhão.

Conforme o boletim de ocorrência, o condutor apresentava sinais evidentes de embriaguez, como forte odor etílico, olhos vermelhos, fala arrastada e dificuldade para manter o equilíbrio.

Ele se recusou a realizar corretamente o teste do bafômetro e passou a ofender os policiais com xingamentos. Em seguida, tentou fugir correndo pela pista, colocando em risco sua vida e a de outros motoristas.

Para impedir novos acidentes e garantir a integridade dos usuários da via, os agentes iniciaram a contenção do motorista. Durante a tentativa de abordagem, o homem resistiu ativamente, empurrou policiais e desferiu golpes.

Viatura com lanterna quebrada e policial ferido – Foto: divulgação/PRF-MS

Ele chegou a quebrar – com um soco – a lanterna traseira esquerda da viatura da PRF, que estava estacionada fora do acostamento. Diante da agressividade, os policiais usaram força moderada para imobilizá-lo no chão.

Durante o procedimento, os dois agentes sofreram ferimentos leves nas mãos e o condutor acabou com escoriações na testa, provocadas pelas pedras no solo.

Testemunhas, entre elas o proprietário da empresa de guincho e um funcionário da concessionária CCR MSVia, confirmaram os fatos e auxiliaram na contenção do motorista embriagado.

O caso foi registrado pelos crimes de embriaguez ao volante, resistência, desacato e dano ao patrimônio público. A rodovia precisou ser parcialmente interditada durante a ocorrência.