Caminhonete furtada é encontrada com mais de 1,5 tonelada de maconha em área de mata

Mais de uma tonelada e meia de maconha foi apreendida na tarde de segunda-feira (10), em uma região de mata às margens do Rio Apa, entre os municípios de Bela Vista e Antônio João.

A droga estava dentro de uma caminhonete branca abandonada e também espalhada pela vegetação próxima à ponte da rodovia MS-384, que liga as duas cidades.

Durante a verificação, os policiais constataram que o veículo tinha registro de furto no estado de São Paulo e circulava com placas adulteradas. As equipes fizeram buscas na região, mas não encontraram suspeitos. O veículo e os 1.847 tabletes da droga, totalizando 1.568 quilos, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Bela Vista.