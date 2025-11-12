Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

polícia

Caminhonete furtada é encontrada com mais de 1,5 tonelada de maconha em área de mata

Veículo foi localizado próximo à ponte sobre o Rio Apa, entre Bela Vista e Antônio João

Ana Lorena Franco

Polícia encontrou veículo abandonado na rodovia MS-384 - Reprodução/PMMS
Polícia encontrou veículo abandonado na rodovia MS-384 - Reprodução/PMMS

Mais de uma tonelada e meia de maconha foi apreendida na tarde de segunda-feira (10), em uma região de mata às margens do Rio Apa, entre os municípios de Bela Vista e Antônio João.

A droga estava dentro de uma caminhonete branca abandonada e também espalhada pela vegetação próxima à ponte da rodovia MS-384, que liga as duas cidades.

Durante a verificação, os policiais constataram que o veículo tinha registro de furto no estado de São Paulo e circulava com placas adulteradas. As equipes fizeram buscas na região, mas não encontraram suspeitos. O veículo e os 1.847 tabletes da droga, totalizando 1.568 quilos, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Bela Vista.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos