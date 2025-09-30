Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

TRÁFICO DE DROGAS

Caminhonete roubada no Paraná é flagrada com 1,6 tonelada de drogas em Naviraí

Polícia apreendeu maconha, haxixe e skunk avaliados em R$ 3,4 milhões

Fernando de Carvalho

Maconha, haxixe e skunk avaliados em R$ 3,4 milhões - Foto: Divulgação/DOF
Maconha, haxixe e skunk avaliados em R$ 3,4 milhões - Foto: Divulgação/DOF

Uma apreensão de drogas em Naviraí resultou na retirada de mais de 1,6 tonelada de entorpecentes das mãos do crime organizado neste sábado (27). A carga, avaliada em R$ 3,4 milhões, estava escondida em uma caminhonete Toyota Hilux que havia sido roubada no mês passado, em Campo Mourão, no Paraná.

O flagrante ocorreu na BR-487, próximo à Foz do Rio Amambai, quando policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) que faziam bloqueio deram ordem de parada ao motorista do veículo.

O condutor desobedeceu e tentou fugir, mas acabou abandonando a caminhonete às margens da rodovia. Apesar das buscas na região, ele não foi localizado.

Dentro da Hilux e na carroceria, os agentes encontraram 1.600 quilos de maconha, 6,2 quilos de haxixe e 1 quilo de skunk. Todo o material foi encaminhado à Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), em Dourados.

*Com informações do DOF

