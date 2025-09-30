Caminhonete roubada no Paraná é flagrada com 1,6 tonelada de drogas em Naviraí

Uma apreensão de drogas em Naviraí resultou na retirada de mais de 1,6 tonelada de entorpecentes das mãos do crime organizado neste sábado (27). A carga, avaliada em R$ 3,4 milhões, estava escondida em uma caminhonete Toyota Hilux que havia sido roubada no mês passado, em Campo Mourão, no Paraná.

O flagrante ocorreu na BR-487, próximo à Foz do Rio Amambai, quando policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) que faziam bloqueio deram ordem de parada ao motorista do veículo.

O condutor desobedeceu e tentou fugir, mas acabou abandonando a caminhonete às margens da rodovia. Apesar das buscas na região, ele não foi localizado.

Dentro da Hilux e na carroceria, os agentes encontraram 1.600 quilos de maconha, 6,2 quilos de haxixe e 1 quilo de skunk. Todo o material foi encaminhado à Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), em Dourados.

*Com informações do DOF